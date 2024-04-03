Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности» и перестать транслировать Москве готовность Запада соблюдать «красные линии». Однако оба политика выступили против этой идеи, пишет 3 апреля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников.

Отмечается, что Макрон в феврале проводил конфиденциальные телефонные разговоры с Байденом и Шольцем, в которых заявил, что западные столицы должны перестать исключать военные варианты в действиях против Российской Федерации.

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада — так называемые «красные линии» — и вместо этого заставить Кремль гадать», — пишет газета.

Таким образом, французский лидер надеялся, что это окажет влияние на стратегию Запада в украинском конфликте и также «направит соответствующее послание» президенту РФ Владимиру Путину. Однако, поскольку такая идея представляла собой радикальный отход от позиции администрации Байдена, которой она придерживалась с начала конфликта на Украине, — избежать действий, способных спровоцировать Москву на эскалацию, — Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии.

Против предложения Макрона выступил и Шольц, заявив, что это рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее, 2 апреля, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не заинтересованы в отправке сухопутных войск на Украину. Блинкен уверен: неверное политическое решение вызвало бы реакцию других членов НАТО и спровоцировало бы прямой конфликт с Россией, а это не отвечает интересам ни одной из стран — участниц альянса.

1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что, если страны Запада решатся отправить военный контингент на Украину, Москва будет готова к любому исходу событий. По его словам, российская сторона неоднократно предупреждала государства НАТО о том, что возрастающая степень их военного участия в конфликте на Украине чревата прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.

В середине марта Макрон заявил, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. Подобные заявления французский лидер делал и в феврале, однако тогда он не получил поддержки со стороны союзников в США, Великобритании, Германии и НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.