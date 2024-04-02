Блинкен указал на риск прямого конфликта с РФ из-за отправки войск США на Украину

США не заинтересованы в отправке сухопутных войск на Украину. Об этом 2 апреля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«На украинской земле не будет ни одного американского солдата», — процитировал его телеканал TF1.

Блинкен уверен, неверное политическое решение вызвало бы реакцию других членов НАТО и спровоцировало бы прямой конфликт с Россией, а это не отвечает интересам ни одной из стран-участниц альянса и может угрожать их национальной безопасности.

«[Президент РФ Владимир] Путин не заинтересован в расширении конфликта, особенно с вовлечением страны НАТО. Один сантиметр или даже миллиметр», — также подчеркнул госсекретарь США.

При этом ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что натовские инструкторы на территории нескольких стран проводят подготовку наемников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях. По его словам, НАТО планомерно усиливает военный потенциал вдоль российских границ от Баренцева до Черного моря.

1 апреля глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что, если страны Запада решатся отправить военный контингент на Украину, Москва будет готова к любому исходу событий. По его словам, российская сторона неоднократно предупреждала НАТО о том, что их возрастающая степень военного участия на Украине чревата прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.

В середине марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. Подобные заявления французский лидер делал и ранее, в феврале, однако тогда он не получил поддержки со стороны союзников в США, Великобритании, Германии и НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах Москвы нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.