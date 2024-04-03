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США ради согласования помощи Киеву в конгрессе могут отменить запрет экспорта СПГ

Reuters: власти США ради согласования помощи Киеву снимут запрет на экспорт СПГ
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Фото: Global Look Press/Gerard Bottino
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Правительство США может отменить запрет президента страны Джо Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы согласовать новый пакет военной помощи Украине в конгрессе. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, американские чиновники пока держат паузу, так как хотят увидеть картину в целом, прежде чем принимать какие-либо решения. Байден в конце января приостановил одобрение незавершенных и будущих заявок на экспорт топлива после протестов активистов, обеспокоенных его влиянием на изменение климата.

Спикер палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон предположил в эфире телеканала Fox News 31 марта, что отмена паузы на экспорт СПГ может облегчить партии Байдена поддержку нового пакета помощи Украине.

По словам источников в Белом доме, такой сценарий может быть приемлемым для администрации США, чтобы увеличить объем помощи Киеву, а отчасти потому, что это не повлияет на экспорт СПГ в ближайшей перспективе.

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9 февраля газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Байден поручил приостановить экспорт СПГ в конце января под давлением миллиардеров, таких как Рокфеллеры. По информации издания, мощная лоббистская кампания длилась около четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, контролируемые членами семьи Рокфеллеров, а также другими американскими миллиардерами, включая Майкла Блумберга.

Администрация Байдена объявила о временной паузе в одобрении решений по экспорту СПГ с 26 января. Как объяснил американский президент, это было сделано из-за климатических изменений, которые несут угрозу. Во время действия паузы администрация Байдена будет отслеживать влияние запроса на энергетическую безопасность США, окружающую среду и цены на энергоносители.

В феврале стало известно, что обе палаты конгресса США осудили введенные администрацией президента страны Джо Байдена ограничения на выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа.

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