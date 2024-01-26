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Байден приостановил одобрение экспортных контрактов на поставки СПГ

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, заявил 26 января американский президент Джо Байден.

«Сегодня администрация Байдена-Харрис объявляет о временной паузе в одобрении решений по экспорту СПГ, за исключением непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности», — сказано в заявлении, которое приводится на сайте Белого дома.

Как отметил Байден, решение было обусловлено климатическими изменениями, которые представляют собой угрозу.

«В течение этого периода мы намерены внимательно отслеживать влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду», — сказал американский лидер.

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Решение Байдена о приостановке экспорта СПГ может негативно сказаться на странах Евросоюза, поскольку, как указывает Bloomberg, ЕС не планирует продлевать соглашение с РФ о транзите газа через Украину.

Руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через территорию Украины может в скором времени прекратиться на фоне конфликта. Он подчеркнул, что Москва и Киев всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.

До этого, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов 29 октября заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По его словам, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Действующий пятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года. Поставки начались с 1 января 2020 года. Срок этого контракта истекает в конце 2024 года. Согласно условиям соглашения, за пять лет «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. Из них 65 млрд куб. м приходились на 2020 год, а в последующие годы было решено прокачивать по 40 млрд куб. м газа.

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