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Интерпол разместит свои силы в Париже на время проведения Олимпийских игр
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Интерпол разместит свои силы в Париже на время проведения Олимпийских игр

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Фото: AP Photo/Laurent Cipriani
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Для поддержания безопасности во Франции на протяжении Олимпийских игр будет развернута группа поддержки крупных мероприятий Интерпола, сообщили «Известиям» в пресс-службе международной организации.

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«В 2023 году Интерпол и Франция подписали соглашение об укреплении безопасности и международного сотрудничества в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года. Соглашение охватывает ряд областей, опираясь на глобальную сеть и опыт Интерпола, включая непрерывный обмен информацией для эффективного устранения любых потенциальных угроз», — сообщили в Интерполе.

Франции окажут поддержку и другие страны. Речь идет, например, о Бельгии, Польше и Германии. Кроме того, своих специалистов намерены отправить и государства из других регионов. В частности, так поступит ЮАР.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля до 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.

Подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Вдруг в беде: Интерпол разместит свои силы в Париже во время Олимпиады

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