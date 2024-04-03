Интерпол разместит свои силы в Париже на время проведения Олимпийских игр
Для поддержания безопасности во Франции на протяжении Олимпийских игр будет развернута группа поддержки крупных мероприятий Интерпола, сообщили «Известиям» в пресс-службе международной организации.
«В 2023 году Интерпол и Франция подписали соглашение об укреплении безопасности и международного сотрудничества в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года. Соглашение охватывает ряд областей, опираясь на глобальную сеть и опыт Интерпола, включая непрерывный обмен информацией для эффективного устранения любых потенциальных угроз», — сообщили в Интерполе.
Франции окажут поддержку и другие страны. Речь идет, например, о Бельгии, Польше и Германии. Кроме того, своих специалистов намерены отправить и государства из других регионов. В частности, так поступит ЮАР.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля до 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.
Подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:
Вдруг в беде: Интерпол разместит свои силы в Париже во время Олимпиады