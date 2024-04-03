Вдруг в беде: Интерпол разместит свои силы в Париже во время Олимпиады

Франция и Интерпол подписали соглашение об укреплении сотрудничества в преддверии Олимпиады, которая пройдет летом 2024 года. Международная организация разместит свои силы в Париже во время Игр. Основные угрозы представляют транснациональные террористические группировки и радикально настроенные граждане, действующие поодиночке. Опасаясь террористических атак, республика обратилась за помощью к другим странам, в том числе к Польше и Германии. Как проходит подготовка к главному спортивному событию четырехлетия — в материале «Известий».

Франция усиливает меры безопасности в преддверии Игр

Группа поддержки крупных мероприятий Интерпола будет размещена во Франции на протяжении Олимпийских (пройдут с 26 июля до 11 августа ) и Паралимпийских игр (с 28 августа по 8 сентября). Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе международной организации.

Соглашение о сотрудничестве в вопросах безопасности Интерпол заключил с властями республики еще в 2023 году. Оно охватывает несколько областей, опираясь на глобальную сеть Интерпола и его опыт. В организации подчеркнули важность постоянного обмена информацией для эффективного противодействия любым потенциальным угрозам.

За помощью в обеспечении безопасности накануне Олимпиады Париж обратился также к правительствам других стран. В частности, готовность сотрудничать с Францией подтвердили «Известиям» в бельгийском Национальном кризисном центре.

Тесно взаимодействовать с республикой готовятся также Германия и Польша. Варшава заявила, что направит своих солдат, а также кинологов с собаками. Их задачей, по словам министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, станет поиск взрывчатых веществ и противодействие террористическим проявлениям.

В общей сложности около 2 тыс. полицейских из 46 стран прибудут во Францию для поддержания контроля за безопасностью. Ожидается, что большинство правоохранителей приедут из государств ЕС, тем не менее в числе готовых оказать помощь — полицейские из ЮАР, Индии, Австралии и Южной Кореи.

В некоторых случаях для охраны олимпийских объектов во время соревнований задействуют правоохранителей из тех стран, чья команда будет участвовать в Играх в конкретный день. К примеру, для защиты теннисного корта, где пройдет состязание между членами сборных Польши и Германии, будут приставлены полицейские из этих двух европейских государств.

Идут также разговоры об увеличении расходов на безопасность во время Олимпиады. Такую мысль в конце января высказал глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге. Ранее затраты оценивались в €300 млн.

Наибольшую опасность французские правоохранители видят именно в церемонии открытия Олимпиады. Она запланирована на открытом воздухе. Предполагается, что национальные команды проплывут путь длиной в 6 км по реке Сене. В дефиле примут участие 180 судов.

Властям уже пришлось ограничить вдвое число зрителей церемонии. Вместо 600 тыс. будет 326 тыс. Для охраны Париж мобилизует более 45 тыс. правоохранителей. В том числе планируется разместить на крышах прибрежных зданий снайперов, а также внедрить полицейских на лодках в караван судов на Сене. Небо Парижа в радиусе 150 км от места парада на протяжении всей церемонии будет тоже закрыто. Во Франции опасаются атаки дронов. Более того, спецслужбы проверят около 1 млн человек перед началом Игр — спортсменов, волонтеров, персонал Олимпиады, а также парижан, проживающих вблизи Сены.

Тем не менее Главное управление внутренней безопасности продолжит настаивать на отмене парада под открытом небом, ссылаясь на высокую угрозу безопасности, сообщили ранее французские СМИ, ссылаясь на источники.

Что представляет угрозу для Франции

Олимпийские игры станут целью для преступников, заявил после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» глава французского национального агентства по кибербезопасности Винсент Штрубель. По его словам, Париж готовится к масштабным, многочисленным и частным атакам. При этом они могут быть организованы даже иностранными государствами, которые заинтересованы в том, чтобы сорвать Олимпиаду. Но он не уточнил, о каких именно может идти речь.

Интерпол, в свою очередь, выделяет угрозы нападения как со стороны транснациональных террористических групп, так и со стороны радикально настроенных лиц.

— Ситуация во Франции в целом не очень стабильна. Серьезные этнические проблемы из-за потока миграции, а также конфликт между мусульманами и основным населением страны становится всё острее, — сказала «Известиям» приглашенный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко.

В апреле 2023 года Национальное стратегическое бюро республики сообщало о том, что как минимум 10% населения относят себя к мусульманам. По некоторым подсчетам, страна обладает наибольшим числом мусульманских поселений по сравнению с другими европейскими государствами. Причина — в колониальном прошлом Франции.

— Люди, часто бегущие из охваченных войной стран, оказываются маргиналами в своих новых домах, и эта ситуация усугубляется ростом исламофобии и ультраправой политики по всему континенту. Подобная маргинализация создает благодатную почву для распространения радикальной идеологии таких группировок, как ИГ (запрещенная в РФ организация. — «Известия»), использующих уязвимость бесправных людей, — сообщил «Известиям» научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада, эксперт клуба «Валдай» Фахад Хан.

По его словам, живя в нищете и сталкиваясь с системной дискриминацией, мигранты становятся восприимчивыми к пропаганде террористических организаций, которые как раз и пользуются их отчаянием и изоляцией.

— Риторика таких группировок, как ИГ, дает мигрантам чувство принадлежности и порождает желание к возмездию. Это делает их радикальные программы более привлекательными для тех, кто чувствует себя безголосым и бессильным в своей стране, — комментирует Фахад Хан.

Не стоит также исключать возможность террористической деятельности отдельных граждан, недовольных своим положением в обществе. Их радикализации может способствовать нехватка рабочих мест, подчеркнула Карин Беше-Головко. В ноябре 2023-го власти страны сообщали о росте безработицы. Показатель в 2,3 млн человек стал самым высоким за последние два года.

Проблема терроризма остается главной для Франции на протяжении долгого времени. Только с 2015-го правоохранители пресекли 74 попытки совершения теракта. По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в стране находится около 4,2 тыс. человек из списка лиц, склонных к радикальному исламизму. Из них примерно 800 представляют особую опасность.

— Террористическая угроза в Европе усугубляется сочетанием международных конфликтов и внутренней уязвимости, например, со стороны внутренних террористов и лиц, мотивированных такими идеологиями, как белый национализм, антиправительственный экстремизм и женоненавистничество, — отметил Фахад Хан.

Впрочем, организаторов Олимпиады могут ожидать и другие трудности. Ранее сообщалось о возможных забастовках сотрудников государственного сектора в стране во время Игр. В частности, пойти на такие меры угрожают работники больниц, общественного транспорта и музеев, если им не выплатят премии за работу во время Олимпиады. При этом стоит отметить, что забастовки — чрезвычайно распространенный способ проявления недовольства.

В конце декабря такую акцию устроили мигранты, задействованные на строительстве стадиона Paris Arena II. В феврале из-за недовольства некоторых сотрудников был закрыт вход на Эйфелеву башню. Кроме того, в декабре 2023 года и в январе 2024-го протестовали водители парижского такси.