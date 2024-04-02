Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тыс. обращений за 10 месяцев

Фонд «Защитники Отечества» за 10 месяцев своей работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены. Об этом председатель фонда Анна Цивилева сообщила 2 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За 10 месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тыс. обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот 780 тыс. уже решенных обращений из этого количества», — сказала Цивилева.

Цивилева рассказала, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из Вооруженных сил, и членами семей погибших бойцов, но при этом более 70% обращений поступает от тех, кто продолжает служить в российской армии в данный момент, и членов их семей.

Также за 10 месяцев сотрудники фонда помогли 12 тыс. добровольцев получить статус ветерана боевых действий, а 6 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) получили удостоверения членов семей погибших военных.

Кроме того, 144 тыс. обращений в фонд коснулись вопросов назначения мер социальной поддержки, за содействием в оформлении денежных выплат участникам специальной военной операции России по защите Донбасса обратились 96 тыс. человек, а за психологической и психотерапевтической помощью в фонд — 76 тыс.

Путин во время встречи напомнил, что 3 апреля исполняется год с того дня, когда был подписан указ о создании фонда «Защитники Отечества». Цивилева добавила к этому, что филиалы фонда были открыты с 1 июня 2023 года во всех субъектах РФ. Отделения организации, по ее словам, были созданы и укомплектованы персоналом спустя два месяца после подписания указа.

«Я смотрю, вы постоянно в ходе нашей беседы очень тепло говорите о тех людях, с которыми работаете: «защитники», «наши ребята» и так далее. Вот так внимательно, с любовью и надо ко всем относиться. И непосредственно к нашим воинам и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем», — сказал Путин, выслушав доклад Цивилевой.

Ранее, 16 января, Цивилева выступила на втором форуме ветеранов СВО «Вместе победим» в городе Кубинка Московской области. Там она сказала, что основная цель фонда «Защитники Отечества» — персональное сопровождение всех ветеранов боевых действий и семей погибших военных. Фонд помогает с медицинской и социальной реабилитацией, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, а также трудоустройством и обучением. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы ветераны боевых действий участвовали в патриотическом воспитании российской молодежи.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Путина. 15 января он подчеркнул, что необходимо повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ для военных и помогать их самореализации в самых разных сферах, например, в бизнесе, органах власти или местном самоуправлении. Кроме того, президент считает, что поддержка семей погибших военных является общей задачей.