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Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тыс. обращений за 10 месяцев

Цивилева: фонд «Защитники отечества» обработал 910 тыс. обращений за 10 месяцев
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Фонд «Защитники Отечества» за 10 месяцев своей работы принял 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены. Об этом председатель фонда Анна Цивилева сообщила 2 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«За 10 месяцев работы Государственного фонда, с 1 июня, нами получено огромное количество обращений. На сегодняшний день это 910 тыс. обращений, то есть мы приближаемся к миллиону. И понимаем, что качество работы фонда — это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот 780 тыс. уже решенных обращений из этого количества», — сказала Цивилева.

Цивилева рассказала, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из Вооруженных сил, и членами семей погибших бойцов, но при этом более 70% обращений поступает от тех, кто продолжает служить в российской армии в данный момент, и членов их семей.

Также за 10 месяцев сотрудники фонда помогли 12 тыс. добровольцев получить статус ветерана боевых действий, а 6 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) получили удостоверения членов семей погибших военных.

Кроме того, 144 тыс. обращений в фонд коснулись вопросов назначения мер социальной поддержки, за содействием в оформлении денежных выплат участникам специальной военной операции России по защите Донбасса обратились 96 тыс. человек, а за психологической и психотерапевтической помощью в фонд — 76 тыс.

Путин во время встречи напомнил, что 3 апреля исполняется год с того дня, когда был подписан указ о создании фонда «Защитники Отечества». Цивилева добавила к этому, что филиалы фонда были открыты с 1 июня 2023 года во всех субъектах РФ. Отделения организации, по ее словам, были созданы и укомплектованы персоналом спустя два месяца после подписания указа.

«Я смотрю, вы постоянно в ходе нашей беседы очень тепло говорите о тех людях, с которыми работаете: «защитники», «наши ребята» и так далее. Вот так внимательно, с любовью и надо ко всем относиться. И непосредственно к нашим воинам и к членам их семей. Такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем», — сказал Путин, выслушав доклад Цивилевой.

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Ранее, 16 января, Цивилева выступила на втором форуме ветеранов СВО «Вместе победим» в городе Кубинка Московской области. Там она сказала, что основная цель фонда «Защитники Отечества» — персональное сопровождение всех ветеранов боевых действий и семей погибших военных. Фонд помогает с медицинской и социальной реабилитацией, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, а также трудоустройством и обучением. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы ветераны боевых действий участвовали в патриотическом воспитании российской молодежи.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Путина. 15 января он подчеркнул, что необходимо повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ для военных и помогать их самореализации в самых разных сферах, например, в бизнесе, органах власти или местном самоуправлении. Кроме того, президент считает, что поддержка семей погибших военных является общей задачей.

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