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Цивилева рассказала о «социальных лифтах» для ветеранов боевых действий

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева 16 января выступила на втором форуме ветеранов СВО «Вместе победим» в городе Кубинка Московской области.

Она поприветствовала военнослужащих и их семьи. В своем выступлении Цивилева указала на расширение масштаба форума в целях решения проблем, с которыми сталкиваются ветераны.

«Основная цель работы фонда «Защитники Отечества» — это персональное сопровождение каждого ветерана, каждой семьи погибших бойцов. Фонд работает со всеми проблемами без исключения», — отметила она.

В частности, для бойцов проводятся медицинская, социальная реабилитация, обеспечение протезами, техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами, трудоустройство, обучение и обязательно вовлечение в патриотическое воспитание молодежи, перечислила она.

«Сейчас утвердили программу, по которой будет создаваться обучение наиболее активных талантливых ветеранов для создания социальных лифтов, чтобы вы занимали должности губернаторов, сенаторов, депутатов, руководителей общественных организаций, потому что представители военных обязательно должны там присутствовать, как после Великой Отечественной войны, такие люди должны прерогативе получать внимание со стороны государства», — заявила Цивилева.

По ее словам, с 1 июня в фонд поступило порядка 600 тыс. обращений, из которых по более 480 тыс. уже есть решения. На первом месте по частоте обсуждений меры социальной поддержки, на втором месте — денежные выплаты, связанные с участием в спецоперации. Кроме того, растет запрос на культурные досуговые мероприятия, которые касаются вовлечения семей военных.

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Накануне замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии форума отметил, что общей задачей страны являются поддержка семей погибших бойцов и укрепление системы соцгарантий для участников спецоперации.

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» с 14 по 17 января проходит второй форум ветеранов СВО «Вместе победим». В нем примут участие более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны, а также представители власти и экспертного сообщества, социальные координаторы и руководители филиалов фонда.

15 января президент РФ Владимир Путин обратился к участникам форума. Он отметил, что поддержка семей погибших военных является общей задачей. Он указал на необходимость повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ, а также на важность создания условий для реализации бойцов в разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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