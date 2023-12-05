Выдвинуть движение: Путин призвал подключать к наставничеству участников СВО

Россияне с самого детства должны чувствовать себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой, заявил 5 декабря на заседании наблюдательного совета «Движения первых» Владимир Путин . В этой связи возможности общероссийского движения детей и молодёжи должны быть доступны и в больших городах, и маленьких поселках, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, добавил глава государства. При этом президент также призвал вовлекать участников спецоперации в наставничество молодежи и вспомнил историю из собственного детства .

«Каждый может найти то, что ему больше всего по душе»

Президент России 5 октября на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске провел заседание наблюдательного совета движения детей и молодёжи «Движение первых» .

Центр знаний «Машук» — это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.

— Прошедший год доказал востребованность центра. Здесь сформировано уникальное образовательное пространство, были реализованы десятки просветительских программ и проектов . Их конечная цель — преумножить человеческий потенциал в нашей стране. Пройдя обучение здесь, педагоги, наставники, которые, по сути, представляют ядро лекторского сообщества Российского общества «Знание», эффективнее работают с людьми, — рассказал «Известиям» генеральный директор общества Максим Древаль.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на территории образовательного центра «Машук» в Пятигорске Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Основной темой дискуссии, конечно, стала оценка работы «Движения первых». Оно объединяет уже более 4 млн человек , отметил президент. Владимир Путин также обратил внимание на то, что движение аккумулировало большое количество разных проектов.

« Каждый может найти то, что ему больше всего по душе, каждый из присутствующих здесь и проходящих здесь обучение: будь то наука, школьный театр или что-либо другое », — подчеркнул он.

Как раз в этом президент и видит ключевой смысл движения — помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни . Важно, чтобы молодые люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны «с ее богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой». В этой связи возможности «Движения первых» должны быть доступны везде: и в больших городах, и в маленьких поселках.

Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись после осмотра выставки на территории образовательного центра «Машук» Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

«И конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии. Здесь они тоже присутствуют, я очень рад, что и из этих регионов люди приезжают и получают необходимую поддержку. Там, действительно, многое очень нужно сделать», — сказал президент.

Глава государства сразу обозначил, что имел в виду под этим «очень многим». Так, Путин призвал преодолевать в новых регионах «разрушительное наследие» националистической политики киевских властей.

«Когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми. Просто целенаправленно корежили сознание населения — и маленького, и взрослого, и молодых людей», — добавил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

«Ответственная миссия»

Несколько раз во время заседания поднималась тема наставничества. По словам российского президента, огромное значение имеет система кадровой подготовки наставников движения. Во многих проектах вместе участвуют и дети, и их родители , добавил Путин.

Также глава государства считает правильным, чтобы участники специальной военной операции проводили наставническую работу в «Движении первых» . Некоторых из них можно было увидеть уже на заседании наблюдательного совета организации. Например, участник движения Никита Кудинов, который сражался на передовой в ходе СВО.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

« Вы рисковали своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в ее интересах, защищая ее людей , и это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру, но и то, что вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Говоря об участии родителей в проектах движения вместе с детьми, президент напомнил о том, что 2024 год объявлен Годом семьи. Указ об этом он подписал 22 ноября . Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. На заседании в Пятигорске вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что Год семьи в 2024 году планируют открыть большим тематическим форумом . По ее словам, это важно для того, чтобы поддерживать и развивать традиционные духовные ценности России и передавать их из поколения в поколение.

Также Владимира Путина попросили поделиться воспоминанием из детства, связанным с семьей. Президент рассказал сокровенную историю о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Мама поставила меня в угол, даже не помню за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощения просить или нет?» . Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор , — сказал он.