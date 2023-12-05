Выдвинуть движение: Путин призвал подключать к наставничеству участников СВО
Россияне с самого детства должны чувствовать себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой, заявил 5 декабря на заседании наблюдательного совета «Движения первых» Владимир Путин. В этой связи возможности общероссийского движения детей и молодёжи должны быть доступны и в больших городах, и маленьких поселках, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, добавил глава государства. При этом президент также призвал вовлекать участников спецоперации в наставничество молодежи и вспомнил историю из собственного детства.
«Каждый может найти то, что ему больше всего по душе»
Президент России 5 октября на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске провел заседание наблюдательного совета движения детей и молодёжи «Движение первых».
Центр знаний «Машук» — это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы.
— Прошедший год доказал востребованность центра. Здесь сформировано уникальное образовательное пространство, были реализованы десятки просветительских программ и проектов. Их конечная цель — преумножить человеческий потенциал в нашей стране. Пройдя обучение здесь, педагоги, наставники, которые, по сути, представляют ядро лекторского сообщества Российского общества «Знание», эффективнее работают с людьми, — рассказал «Известиям» генеральный директор общества Максим Древаль.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на территории образовательного центра «Машук» в Пятигорске
Основной темой дискуссии, конечно, стала оценка работы «Движения первых». Оно объединяет уже более 4 млн человек, отметил президент. Владимир Путин также обратил внимание на то, что движение аккумулировало большое количество разных проектов.
«Каждый может найти то, что ему больше всего по душе, каждый из присутствующих здесь и проходящих здесь обучение: будь то наука, школьный театр или что-либо другое», — подчеркнул он.
Как раз в этом президент и видит ключевой смысл движения — помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. Важно, чтобы молодые люди с самого детства чувствовали себя частью большой страны «с ее богатейшей историей и великой культурой, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и поддержкой». В этой связи возможности «Движения первых» должны быть доступны везде: и в больших городах, и в маленьких поселках.
Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную надпись после осмотра выставки на территории образовательного центра «Машук»
«И конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии. Здесь они тоже присутствуют, я очень рад, что и из этих регионов люди приезжают и получают необходимую поддержку. Там, действительно, многое очень нужно сделать», — сказал президент.
Глава государства сразу обозначил, что имел в виду под этим «очень многим». Так, Путин призвал преодолевать в новых регионах «разрушительное наследие» националистической политики киевских властей.
«Когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми. Просто целенаправленно корежили сознание населения — и маленького, и взрослого, и молодых людей», — добавил он.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров
«Ответственная миссия»
Несколько раз во время заседания поднималась тема наставничества. По словам российского президента, огромное значение имеет система кадровой подготовки наставников движения. Во многих проектах вместе участвуют и дети, и их родители, добавил Путин.
Также глава государства считает правильным, чтобы участники специальной военной операции проводили наставническую работу в «Движении первых». Некоторых из них можно было увидеть уже на заседании наблюдательного совета организации. Например, участник движения Никита Кудинов, который сражался на передовой в ходе СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»
«Вы рисковали своей жизнью, своим здоровьем на благо России, в ее интересах, защищая ее людей, и это очень ответственная миссия, она вообще уникальная по своему характеру, но и то, что вы делаете сейчас, имеет огромное значение для будущего страны», — подчеркнул Владимир Путин.
Говоря об участии родителей в проектах движения вместе с детьми, президент напомнил о том, что 2024 год объявлен Годом семьи. Указ об этом он подписал 22 ноября. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. На заседании в Пятигорске вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что Год семьи в 2024 году планируют открыть большим тематическим форумом. По ее словам, это важно для того, чтобы поддерживать и развивать традиционные духовные ценности России и передавать их из поколения в поколение.
Также Владимира Путина попросили поделиться воспоминанием из детства, связанным с семьей. Президент рассказал сокровенную историю о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»
— Мама поставила меня в угол, даже не помню за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощения просить или нет?». Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор, — сказал он.
Как считает Путин, в этом и выражается материнская любовь, которая «потом остается в душе каждого человека и подсознательно сопровождает его всю жизнь». По мнению президента, воспитание начинается даже не с детского сада, а уже при рождении ребенка. Он чувствует, как к нему относятся близкие, объяснил глава государства.