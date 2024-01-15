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Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей. Об этом он заявил 15 января в обращении к участникам форума ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим».

«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Он также указал на необходимость повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ.

По его словам, ключевой приоритет — создание условий для реализации бойцов в разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.

«Особо отмечу значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив», — отметил президент.

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Ранее, 6 января, Путин встретился с семьями погибших в спецоперации военных. Он заверил их в поддержке со стороны государства. По его словам, эта встреча является сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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