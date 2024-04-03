Недобор залов: почему западный кинопрокат переживает сильнейший кризис

Кинотеатральный бизнес США оказался на грани закрытия — это стало ясно по итогам I квартала 2024 года. Релизов много, но они не зарабатывают — из-за прошлогодней забастовки не хватает блокбастеров , потому что проекты были перенесены или заморожены. Этого боится даже крупнейшая в мире киносеть AMC, число залов которой насчитывает около 10 тыс. в Европе и США. Они решили разместить акции на $250 млн и пообещали делать это неоднократно, чтобы выжить. Но это не единственная причина: одеяло на себя перетягивают и стриминговые сервисы, в пользу которых делает выбор порядка 60% американцев, вместо того чтобы ходить в кино.

Арон, у нас проблемы

Киносеть AMC — крупнейшая мире. Сейчас у компании почти 3 тыс. кинозалов в Европе и 7,7 тыс. в США. Но даже она переживает кризис и решила продать акции на сумму $250 млн, чтобы с помощью выручки сократить долги и повысить ликвидность. Практически сразу после этого известия акции AMC Entertainment упали в среднем на 14–15%.

— Помогут ли $250 млн держаться на плаву? Ну сколько-то да, помогут. Поднимем $250 млн, где-то потеряем $50 млн, где-то еще размоем среди руководства. А потом обанкротимся и средства выведем. Так что какой-то эффект, наверное, будет , — поделился с «Известиями» мнением русско-американский продюсер, основатель кастингового агентства YouHollywood Александр N.

Фото: Global Look Press/Mike Pease

Несмотря на это, гендиректор AMC Entertainment Адам Арон уверяет, что в марте кассовые сборы американского кино наконец-то пошли вверх и вообще — это «лучший март за пять лет». Но в его словах есть доля лукавства. Да, в марте 2024 года бокс-офис составил $746 млн. Вот только в 2019 году касса марта составила $962 млн, а в 2017-м и вовсе оказалась за гранью миллиарда.

Другие крупные американские киносети — Regal и Cinemark — тоже притворяются, что всё хорошо. Например, компания Cineworld Group, которой принадлежат кинотеатры Regal, решила, что сейчас — самое время выйти из банкротства. Теперь стоимость акций Regal Entertainment Group составляет всего $22,9.

А глава Cinemark (их акции стоят еще меньше, по $18,4 штука) Шон Гэмбл отмечает, что Голливуд, вложивший много ресурсов в стриминги, теперь вернулся к кинотеатральным релизам.

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— В 2025 году поставки Голливуда вернутся к цифрам, что были до 2023 года , — сказал он на мартовской конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, посвященной инвестициям.

Временная заморозка

Возникшая ситуация — прямое следствие прошедших в 2023 году забастовок актеров и сценаристов. Они длились 118 дней, и это самый долгий бунт в истории Голливуда. Проекты оказались заморожены, а премьеры — перенесены. В том числе «Бедные-несчастные», «Дюна: Часть вторая», «Барби» и «Оппенгеймер».

Ряд побочных эффектов дали о себе знать сразу: одна только студия Warner Bros. не досчиталась $500 млн за время забастовки. По разным оценкам, экономика Калифорнии лишилась от $5 млрд до $6 млрд. Уже тогда эксперты прогнозировали удар по летнему кинотеатральному сезону.

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» Фото: Warner Bros

Сейчас цифры выглядят удручающе: тройку лидеров мирового бокс-офиса замыкает « Годзилла и Конг: Новая империя», собравшая всего $195 млн. На первом месте вторая «Дюна» с результатом в $627 млн, а на втором — четвертая «Кунг-фу Панда», заработавшая всего $346 млн. При взгляде на сборы этих же картин в США становится еще грустнее, потому что здесь «Дюна» не собрала и $300 млн, а «Годзилла» дотянула лишь до $80 млн.

Итоги I квартала 2024 года уже подведены, но, взглянув на список кинопремьер следующих трех месяцев, можно спрогнозировать и их. Потенциально кассовые картины II квартала — «Претенденты», «Планета обезьян: Новое царство», «Фьюриоса», вторая «Головоломка» и «Тихое место: День первый». Но эксперты сомневаются в том, что они заработают столько, сколько могли бы, не будь переносов и заморозок.

« Касса первого уикенда «Претендентов», предположительно, составит около $7–12 млн. Трейлеры были выпущены еще в начале прошлого года, и интерес уже подостыл . К тому же релиз в последнюю неделю перед началом летнего сезона — исторически невыгодное решение для подавляющего большинства премьер», — считает обозреватель Box Office Pro Шон Роббинс.

Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Фото: Warner Bros

Двое из трех

Дело не только в забастовке или пандемии. Большую конкуренцию кинотеатрам США составляют стриминги. Согласно мартовскому исследованию HarrisX, проведенному для IndieWire, 66% взрослых американцев предпочитают кинотеатрам Disney+ и Netflix. А 30% опрошенных респондентов заявили, что ходят в кино несколько раз в год, хотя готовы смотреть те же самые фильмы на стримингах до трех раз в неделю.

— Наше исследование показывает, что двое из трех кинозрителей предпочитают смотреть фильмы дома, — отмечает вице-президент HarrisX Алли Брейди.

Почти половина респондентов (всего в опросе приняло участие около тысячи американцев) смотрит кино дома еженедельно, а это в семь раз чаще, чем те, кто делает это в кинотеатрах. Для 40% выбор в пользу стримингов оказался в комфорте — им удобнее смотреть фильм на родном диване. Причем 53% опрошенных объяснили отказ от кинотеатров экономией.

Фото: Getty Image/Riska

— Дело в том, что поход в кино в США занимает около $70–100. Это поездка на машине с женой, двумя детьми — нужно припарковаться за $25, на каждого купить билет еще по $10, купить мороженого или попкорна… А дома ты платишь $10–15 за подписку, и тогда вся семья спокойно смотрит 30 фильмов в месяц . А то и больше, — объясняет Александр N.

Сервисы это тоже чувствуют, потихоньку затягивая петлю на шее кинотеатров. Мы писали о ремейке «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором — по качеству он пригоден для кинотеатров, но стратегическим решением Amazon Prime Video стало оставить фильм «прокатываться» только онлайн.

— Ни один стриминг не отказывается от идеи прокатывать фильмы до выхода онлайн, если видит в этом целесообразность. Но сегодня, когда сервисы стремительно сокращают расходы и производство, вопрос о каждом дополнительном усилии встает особенно остро. Раз онлайн-платформы выбирают обходиться без кинопроката, значит, их исследования говорят, что он не принесет прибыли, — объяснил «Известиям» кинокритик Сергей Сычев.

По мнению Александра N, кинотеатральный кризис в США вряд ли перекинется на Россию. И дело не только в том, что российский кинопрокатный рынок растет, отмечает эксперт, — это просто другой бизнес, появившийся и развивавшийся в другом менталитете.

Кадр из фильма «Дом у дороги» Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

— Нельзя забывать, что США — это одноэтажная страна. У них нет такой движухи, как у нас в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Люди сидят дома, с телевизором. Мелкие кинотеатры, размазанные по всей стране, уже умерли. Кое-где держатся полудохлые залы, и их абсолютное большинство. Разве что в Нью-Йорке как в мегаполисе десятки кинотеатров, но культовых из них всего девять. Это капля в море, остальные чувствуют себя очень плохо, и основу их продаж составляют попкорн и всякие игровые автоматы, — объяснил Александр N.