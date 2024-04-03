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Недобор залов: почему западный кинопрокат переживает сильнейший кризис

России такие процессы пока не грозят, уверяют эксперты
Фото: ТАСС/Mark J. Terrill
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Кинотеатральный бизнес США оказался на грани закрытия — это стало ясно по итогам I квартала 2024 года. Релизов много, но они не зарабатывают — из-за прошлогодней забастовки не хватает блокбастеров, потому что проекты были перенесены или заморожены. Этого боится даже крупнейшая в мире киносеть AMC, число залов которой насчитывает около 10 тыс. в Европе и США. Они решили разместить акции на $250 млн и пообещали делать это неоднократно, чтобы выжить. Но это не единственная причина: одеяло на себя перетягивают и стриминговые сервисы, в пользу которых делает выбор порядка 60% американцев, вместо того чтобы ходить в кино.

Арон, у нас проблемы

Киносеть AMC — крупнейшая мире. Сейчас у компании почти 3 тыс. кинозалов в Европе и 7,7 тыс. в США. Но даже она переживает кризис и решила продать акции на сумму $250 млн, чтобы с помощью выручки сократить долги и повысить ликвидность. Практически сразу после этого известия акции AMC Entertainment упали в среднем на 14–15%.

Помогут ли $250 млн держаться на плаву? Ну сколько-то да, помогут. Поднимем $250 млн, где-то потеряем $50 млн, где-то еще размоем среди руководства. А потом обанкротимся и средства выведем. Так что какой-то эффект, наверное, будет, — поделился с «Известиями» мнением русско-американский продюсер, основатель кастингового агентства YouHollywood Александр N.

зал кинотеатра
Фото: Global Look Press/Mike Pease

Несмотря на это, гендиректор AMC Entertainment Адам Арон уверяет, что в марте кассовые сборы американского кино наконец-то пошли вверх и вообще — это «лучший март за пять лет». Но в его словах есть доля лукавства. Да, в марте 2024 года бокс-офис составил $746 млн. Вот только в 2019 году касса марта составила $962 млн, а в 2017-м и вовсе оказалась за гранью миллиарда.

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Другие крупные американские киносети — Regal и Cinemark — тоже притворяются, что всё хорошо. Например, компания Cineworld Group, которой принадлежат кинотеатры Regal, решила, что сейчас — самое время выйти из банкротства. Теперь стоимость акций Regal Entertainment Group составляет всего $22,9.

А глава Cinemark (их акции стоят еще меньше, по $18,4 штука) Шон Гэмбл отмечает, что Голливуд, вложивший много ресурсов в стриминги, теперь вернулся к кинотеатральным релизам.

кинотеатр
Фото: Getty Images/Alexi Rosenfeld / Contributor

В 2025 году поставки Голливуда вернутся к цифрам, что были до 2023 года, — сказал он на мартовской конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, посвященной инвестициям.

Временная заморозка

Возникшая ситуация — прямое следствие прошедших в 2023 году забастовок актеров и сценаристов. Они длились 118 дней, и это самый долгий бунт в истории Голливуда. Проекты оказались заморожены, а премьеры — перенесены. В том числе «Бедные-несчастные», «Дюна: Часть вторая», «Барби» и «Оппенгеймер».

Ряд побочных эффектов дали о себе знать сразу: одна только студия Warner Bros. не досчиталась $500 млн за время забастовки. По разным оценкам, экономика Калифорнии лишилась от $5 млрд до $6 млрд. Уже тогда эксперты прогнозировали удар по летнему кинотеатральному сезону.

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Фото: Warner Bros

Сейчас цифры выглядят удручающе: тройку лидеров мирового бокс-офиса замыкает «Годзилла и Конг: Новая империя», собравшая всего $195 млн. На первом месте вторая «Дюна» с результатом в $627 млн, а на втором — четвертая «Кунг-фу Панда», заработавшая всего $346 млн. При взгляде на сборы этих же картин в США становится еще грустнее, потому что здесь «Дюна» не собрала и $300 млн, а «Годзилла» дотянула лишь до $80 млн.

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Итоги I квартала 2024 года уже подведены, но, взглянув на список кинопремьер следующих трех месяцев, можно спрогнозировать и их. Потенциально кассовые картины II квартала — «Претенденты», «Планета обезьян: Новое царство», «Фьюриоса», вторая «Головоломка» и «Тихое место: День первый». Но эксперты сомневаются в том, что они заработают столько, сколько могли бы, не будь переносов и заморозок.

«Касса первого уикенда «Претендентов», предположительно, составит около $7–12 млн. Трейлеры были выпущены еще в начале прошлого года, и интерес уже подостыл. К тому же релиз в последнюю неделю перед началом летнего сезона — исторически невыгодное решение для подавляющего большинства премьер», — считает обозреватель Box Office Pro Шон Роббинс.

кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Фото: Warner Bros

Двое из трех

Дело не только в забастовке или пандемии. Большую конкуренцию кинотеатрам США составляют стриминги. Согласно мартовскому исследованию HarrisX, проведенному для IndieWire, 66% взрослых американцев предпочитают кинотеатрам Disney+ и Netflix. А 30% опрошенных респондентов заявили, что ходят в кино несколько раз в год, хотя готовы смотреть те же самые фильмы на стримингах до трех раз в неделю.

Наше исследование показывает, что двое из трех кинозрителей предпочитают смотреть фильмы дома, — отмечает вице-президент HarrisX Алли Брейди.

Почти половина респондентов (всего в опросе приняло участие около тысячи американцев) смотрит кино дома еженедельно, а это в семь раз чаще, чем те, кто делает это в кинотеатрах. Для 40% выбор в пользу стримингов оказался в комфорте — им удобнее смотреть фильм на родном диване. Причем 53% опрошенных объяснили отказ от кинотеатров экономией.

телевизор пара пульт
Фото: Getty Image/Riska

— Дело в том, что поход в кино в США занимает около $70–100. Это поездка на машине с женой, двумя детьми — нужно припарковаться за $25, на каждого купить билет еще по $10, купить мороженого или попкорна… А дома ты платишь $10–15 за подписку, и тогда вся семья спокойно смотрит 30 фильмов в месяц. А то и больше, — объясняет Александр N.

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Сервисы это тоже чувствуют, потихоньку затягивая петлю на шее кинотеатров. Мы писали о ремейке «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором — по качеству он пригоден для кинотеатров, но стратегическим решением Amazon Prime Video стало оставить фильм «прокатываться» только онлайн.

Ни один стриминг не отказывается от идеи прокатывать фильмы до выхода онлайн, если видит в этом целесообразность. Но сегодня, когда сервисы стремительно сокращают расходы и производство, вопрос о каждом дополнительном усилии встает особенно остро. Раз онлайн-платформы выбирают обходиться без кинопроката, значит, их исследования говорят, что он не принесет прибыли, — объяснил «Известиям» кинокритик Сергей Сычев.

По мнению Александра N, кинотеатральный кризис в США вряд ли перекинется на Россию. И дело не только в том, что российский кинопрокатный рынок растет, отмечает эксперт, — это просто другой бизнес, появившийся и развивавшийся в другом менталитете.

Кадр из фильма «Дом у дороги»

Кадр из фильма «Дом у дороги»

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Нельзя забывать, что США — это одноэтажная страна. У них нет такой движухи, как у нас в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Люди сидят дома, с телевизором. Мелкие кинотеатры, размазанные по всей стране, уже умерли. Кое-где держатся полудохлые залы, и их абсолютное большинство. Разве что в Нью-Йорке как в мегаполисе десятки кинотеатров, но культовых из них всего девять. Это капля в море, остальные чувствуют себя очень плохо, и основу их продаж составляют попкорн и всякие игровые автоматы, — объяснил Александр N.

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Но даже если настолько серьезный кризис кинотеатров в США России не достигнет, всё равно остается общемировая проблема переизбытка контента. Его так много, что он просто не умещается в сетки кинотеатральных показов. А для того чтобы грамотно составить ее, конкретного запроса аудитории нет. Правда, он и не формируется. Киноиндустрия всего мира переживает системный кризис, и рецепта его преодоления ни у кого нет.

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