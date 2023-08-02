Претендент на главную роль: как искусственный интеллект используют в кино

Почти три месяца длятся забастовки Гильдии сценаристов США, не так давно к ним присоединилась Гильдия актеров. Одной из причин конфликта является отсутствие экономической стабильности при оплате труда, а также повсеместное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ). Параллельно с этим Netflix открыл вакансию менеджера по продуктам машинного обучения и предлагает зарплату от $300 тыс. в год — в то время как актер гильдии зарабатывает не больше $30 тыс. в год. Disney также опубликовал несколько вакансий, связанных с ИИ и машинным обучением. Компании внедряют технологии ИИ для оптимизации рабочего процесса и повышения качества обслуживания потребителей. Как искусственный интеллект используется сейчас и повлияет ли он на будущее кинопроизводства — разбирались «Известия».

Искусственный кинематограф

Кинематографисты используют инструменты ИИ и машинное обучение с начала 2000-х годов. Первоначально ИИ в основном был нужен для добавления спецэффектов и создания других компьютерных изображений. Сейчас режиссеры применяют нейросети для самых разных задач, от технологии распознавания лиц до написания сценариев. Или, например, используя искусственный интеллект, кинематографисты могут регулировать движения рта, чтобы они были похожи на движения носителей других языков , зрители больше не будут отвлекаться от истории из-за явно дублированных диалогов.

В мире уже используются программы, подобные Scriptbook и Largo AI, которые, основываясь на анализе сценариев и данных о фильмах, предсказывают их коммерческий успех. Помимо этого, нейросети успешно применяют в съемках экшен-сцен, где безопасность актеров находится под угрозой. В России также появляются проекты, использующие ИИ для разных задач. Например, системы машинного обучения помогают анализировать предпочтения зрителей, что позволяет студиям адаптировать контент под конкретную аудиторию. Об этом «Известиям» рассказал IT-маркетолог, руководитель маркетингового агентства «РостСайт» Владимир Кривов.

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— Нельзя отрицать, что ИИ стал ценным союзником, помогая оптимизировать производственные процессы и улучшать контент согласно интересам зрителей, — отметил эксперт.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра KION «Известиям» рассказали, что сервис использует ИИ достаточно широко, на его основе работают различные функции, которые делают просмотр контента для пользователей комфортнее. Показатель, за который борются платформы, называется life-time, то есть вовлечение пользователей в просмотр, искусственный интеллект помогает его увеличивать.

Одна из функций, которая работает на базе ИИ, — система рекомендаций. Витрины с персонализированными подборками фильмов и сериалов формируются при помощи обученного алгоритма, который собирает информацию о просмотрах.

— Опция Autoplay тоже реализуется с помощью ИИ. Она позволяет обеспечивать непрерывное взаимодействие пользователя с платформой. Когда зритель доходит до финала фильма, параллельно с титрами в отдельном окошке запускается следующее кино, похожее на только что просмотренное. Мы позволяем зрителю выбрать, хочет он досмотреть титры или перейти к следующему фильму. Если пользователь бездействует и не делает выбор, через несколько секунд следующий фильм запускается автоматически, — рассказали в пресс-службе KION.

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Распознать актеров в кадре также помогают ИИ-системы, они анализируют каждый фильм, сравнивают с базой и размечают контент , добавляют в компании. Когда пользователь ставит фильм на паузу, поверх распознанных лиц накладываются квадраты. При нажатии на квадрат появляется карточка актера и блок с фильмами, в которых он снимался.

Корень проблемы

Впрочем, у бурного развития нейросетей есть и обратная сторона. Знаменитости всё чаще становятся жертвами применения технологии дипфейков, которые достаточно точно воспроизводят голоса и внешность звезд. Использоваться они могут где угодно: от рекламы до фейковых песен и порнографии. Забастовки Гильдии киноактеров, Американской федерации артистов телевидения и радио (Sag-Aftra) и Гильдии сценаристов Америки (WGA) вынудили крупные студии остановить производство проектов, что привело к противостоянию, которое, как ожидается, затянется на месяцы.

С появлением потокового телевидения (Netflix и другие) актеры и сценаристы наблюдают резкое снижение сумм, которые они зарабатывают. Обычно чем больше и дольше люди смотрят шоу, сериалы, передачи, тем больше денег получают актеры и сценаристы. Но с потоковыми сервисами всё иначе. Поскольку формулировки в контрактах используются очень расплывчатые, авторам платят не так, как при работе на традиционном телевидении и кабельных СМИ. Об этом «Известиям» рассказала писательница Ольга Коле.

— Вторая причина [забастовок] — использование искусственного интеллекта. Актеры хотят, чтобы их изображения не использовались и не подделывались с помощью ИИ. Дело в том, что ИИ позволяет продюсерам создавать контент с лицами актеров, но без участия самих актеров, на основе исходных данных, то есть сотен видеозаписей. Программы обучаются на основе видео, которые в них загружают, и могут создавать новые видео, такие, где аватар, выглядящий идентично актеру, делает то, чего не было в сцене, говорит на разных языках и может многократно изменять снятые сцены, — рассказала эксперт.

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Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон возглавил забастовку актеров в Нью-Йорке. В своей речи актер обратился к главе Disney Бобу Айгеру: «Мы не позволим вам лишить нас права работать и зарабатывать на достойную жизнь. И самое главное, мы не позволим вам лишить нас достоинства». Дуэйн Джонсон пожертвовал семизначную сумму в фонд Sag-Aftra, оказывающий помощь актерам, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за забастовок. Исполнительный директор фонда заявил, что это самое крупное пожертвование за всё время, и подчеркнул, что данная сумма поможет тысячам актеров сохранить кров и еду.

Генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров считает, что для прекращения забастовок гильдий компании могут предложить соглашения, которые обеспечат справедливую оплату и условия труда для всех работников, включая тех, чья работа может быть затронута применением ИИ. Однако полностью остановить внедрение ИИ в кинопроизводство вряд ли возможно, так как это технология, которая уже доказала свою ценность на практике. Пока что обе стороны не приблизились к взаимовыгодному соглашению.

До лучших времен

По прогнозам, забастовки гильдий могут продлиться до зимы этого года, съемочный процесс многих студий находится на паузе, премьеры фильмов и сериалов отложены на неопределенный срок. Так, третья часть «Аватара» должна была выйти в конце следующего года, но перенесена на 2025 год, как и все последующие части франшизы. Ближайшие премьеры киновселенной Marvel сдвинули на 2025–2026 годы.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello