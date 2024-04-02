Фонд гуманитарных инициатив «Орион» доставил гуманитарную помощь в ДНР

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» доставил гуманитарную помощь в Макеевку, Зугрэс и Амвросиевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 2 апреля.

Сначала помощь привезли в Макеевский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех». Там занимаются физкультурой и сдают нормы ГТО люди самых разных возрастов. Фонд привез необходимый спортивный инвентарь для занятий в секциях футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, шахмат и дартса, а также беговую дорожку и велотренажер.

Председатель попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» Ксения Шойгу пообщалась с детьми, которые пришли на занятия. С руководством центра были обсуждены перспективы развития массового спорта в регионе и, в частности, открытия новой секции триатлона, федерацию которого она возглавляет.

Далее помощь доставили в Зугрэсскую специальную школу-интернат № 31. Для детей с ограниченными возможностями орионовцы привезли сценические костюмы для участия в театральных и танцевальных выступлениях и конкурсах. Творческие коллективы школы-интерната регулярно занимают первые места в ДНР и затем успешно представляют республику на всероссийских соревнованиях. Учреждению также были переданы школьные принадлежности, различный хозяйственный инвентарь, техника для уборки и садовые инструменты.

Амвросиевский центр реабилитации, где сейчас восстанавливаются после ранений ветераны СВО, обратился к фонду «Орион» с просьбой оказать помощь в приобретении специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки лежачих пациентов и пациентов-колясочников. «Орион» подарил центру новый автомобиль «Соболь», специально оборудованный для этих целей. Кроме того, центру передали необходимые хозяйственные принадлежности.

«Мы побывали в реабилитационном центре, у него действительно великолепные результаты. Нам рассказали о том, что ряд бойцов, которые были полностью обездвижены, восстановившись, ушли на своих ногах, что, конечно, невероятный результат. Будем взаимодействовать. Фонд также продолжит развивать спорт и помогать спортивным школам. Помимо этого, мы помогаем строительными материалами, для того чтобы где-то сделать ремонт, где-то построить какие-то новые корпуса. Идет развитие, восстановление инфраструктуры, и, конечно, мы хотели бы в этом помочь», — поделилась Шойгу.

Для фонда «Орион» и председателя его попечительского совета это не первая гуманитарная миссия в новые российские регионы. Для поддержки жителей и защитников фондом выполнено более 30 гуманитарных миссий. В ЛНР, ДНР, Запорожскую область и на Херсонщину орионовцы уже передали более 800 т необходимых грузов. Это продукты питания, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежда, бытовая и оргтехника, мебель, оборудование для школ и интернатов, спортивный инвентарь и форма. Более 200 тыс. детей получили подарки и стали зрителями, организованных фондом новогодних спектаклей.

В гуманитарных акциях фонда «Орион» принимают участие известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели — актер Егор Бероев, музыкант Александр Степанов (рэпер ST), актер и режиссер Иван Охлобыстин, международный гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов, соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. Все они участвуют в гуманитарных инициативах фонда и вошли в состав его попечительского совета.