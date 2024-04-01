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Вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку на севере Красноярского края

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вертолет Ми-8 по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края, пострадавших нет. Об этом 1 апреля сообщает восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 1 апреля 2024 года вертолет Ми-8, выполнявший перегоночный рейс в Туруханск, из-за технической неисправности совершил аварийную посадку вблизи озера, расположенного в Туруханском районе Красноярского края. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Красноярский следственный отдел начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 14.00 (10.00 мск). Вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании «ЮТэйр - Вертолетные услуги». На борту находились три члена экипажа.

Пропал с радаров: спасательный вертолет Ми-8 упал в Онежское озеро и ушел под лед
Крушение могло произойти из-за ошибки экипажа, погодных условий или неисправности оборудования

Ранее, 20 марта, вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На борту находились девять пассажиров и три члена экипажа. Воздушное судно, принадлежащее компании Utair, вылетело с посадочной площадки «Бурэнерго» под Новым Уренгоем. Вертолет сел около 9:00 мск на подобранной площадке. Посадка произошла в 50 км к югу от поселка Ямбург. Во время полета командир сообщил об отказе основной гидравлической системы.

Ранее, 14 марта, вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», перевозивший вахтовиков, разбился в Магаданской области. На борту находились 20 человек, один из них погиб. Один из пассажиров судна рассказал «Известиям», что вертолет упал с высоты около 60–70 м. Также «Известия» показали кадры обстановки в первые минуты после крушения.

Предварительной причиной крушения Дальневосточная транспортная прокуратура назвала неисправность двигателя. На месте крушения прошла спасательная операция, после чего пострадавшие были доставлены в Магадан.

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