Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ

Россия считает слова французского президента Эммануэля Макрона подтверждением успешных действий войск РФ на Украине. Об этом 1 апреля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ. Помимо прочего они тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией», — сказал Гаврилов в интервью «РИА Новости».

Как отметил Гаврилов, заявления Макрона спровоцировали оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта Запада с Россией, в ходе которой «раздаются и здравые голоса о необходимости недопущения прямого столкновения».

Ранее, 31 марта, политолог Василий Колташев в беседе с «Известиями» заявил, что Запад применяет стандартный информационный ход в ситуации с заявлением Макрона об отправке войск на Украину, поэтому России надо подготовиться к этому событию.

30 марта председатель yационального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что президент страны априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.