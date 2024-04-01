Реклама
Прямой эфир
Экономика
СМИ указали на укрепление экономики России вопреки санкциям Запада
Общество
Климатологи допустили, что лето 2024 года может стать самым жарким
Мир
Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Интернет и технологии
Стало известно о разработке Samsung эксклюзивной модели Galaxy Z Fold
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Стиль
Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду в ближайшие дни
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
Замбия, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи
Мир
Гендиректор ЦКБР указал на проблемы с дронами у ВСУ

Дипломат Гаврилов назвал слова Макрона подтверждением успеха ВС РФ

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия считает слова французского президента Эммануэля Макрона подтверждением успешных действий войск РФ на Украине. Об этом 1 апреля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ. Помимо прочего они тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией», — сказал Гаврилов в интервью «РИА Новости».

Как отметил Гаврилов, заявления Макрона спровоцировали оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта Запада с Россией, в ходе которой «раздаются и здравые голоса о необходимости недопущения прямого столкновения».

«Макрон ждет того, чтобы Путин пригласил его на переговоры»
Спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич — об украинском конфликте, скрытом давлении ЕС на Баня-Луку и последствиях бомбардировок Югославии

Ранее, 31 марта, политолог Василий Колташев в беседе с «Известиями» заявил, что Запад применяет стандартный информационный ход в ситуации с заявлением Макрона об отправке войск на Украину, поэтому России надо подготовиться к этому событию.

30 марта председатель yационального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что президент страны априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024