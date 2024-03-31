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Политолог предупредил о неизбежности отправки Западом войск на Украину

Политолог Колташев: нужно приготовиться к тому, что Запад отправит войска на Украину
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Фото: REUTERS/Ukrinform
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Запад применяет стандартный информационный ход в ситуации с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, поэтому России надо подготовиться к этому событию. Об этом 31 марта заявил в беседе с «Известиям» политолог Василий Колташев.

«Нужно приготовиться к тому, что войска будут отправлены», — сказал эксперт.

Он напомнил, что также сначала страны Запада говорили о невозможности поставок вооружений Киеву, однако теперь осуществляют их на миллиарды долларов. «Сначала что-то предлагается, потом отрицается, обсуждается, а затем начинается имитация обсуждения», — обратил внимание Колташев.

По его мнению, на Украине западные войска станут, вероятно, тыловыми гарнизонами или резервными частями. При этом они будут подчиняться какой-нибудь новой и специально созданной структуре со словом «миротворческий» в названии.

«Вообще ситуация выглядит очень странной, потому что украинские солдаты гибнут массово, а в Евросоюзе стоят сытые откормленные солдаты стран ЕС, их там сотни тысяч, и они, они для чего вообще существуют? Они существуют для обслуживания американских интересов, значит, их нужно просто пустить в дело», — указал политолог.

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Ранее в воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем. Дипломат отметила, что сейчас этой необходимости нет.

Накануне, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что президент страны «априори» не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину.

Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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