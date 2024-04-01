Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на должность генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 марта в ходе телефонного разговора с нидерландским премьером Марком Рютте, который претендует на должность генсека НАТО, выдвинул ряд условий Анкары. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, новый генсек Североатлантического альянса должен служить безопасности и интересам членов организации в борьбе с терроризмом и иным вызовами. Также Эрдоган считает, что новому генсеку НАТО необходимо укреплять единство альянса и фокусироваться на основной роли организации.

«В свете этих принципов Турция примет свое решение по данному вопросу в рамках стратегической мудрости и справедливости», — подытожил Эрдоган.

Ранее, 27 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна может поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.

8 марта сообщалось, что назначение Рютте на пост генерального секретаря НАТО произойдет позже, чем ожидалось. Изначально оно ожидалось в апреле, для этого Рютте должен был заручиться поддержкой всех 32 членов альянса. Однако в Венгрии уже заявили, что не поддержат его кандидатуру. Кроме того, о своем намерении баллотироваться на пост заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Газета Financial Times называла Рютте компромиссным кандидатом на должность генсека для Германии и стран Восточной Европы. По ее данным, большинство лидеров стран НАТО одобряют кандидатуру Рютте.

Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга, который с 2014 года руководит военно-политическим блоком, заканчивается в октябре.