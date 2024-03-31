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Политолог объяснил отказ Зеленского от проведения выборов президента на Украине

Политолог Безпалько: Зеленский отменил выборы, так как опасается их проиграть
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Действующий президент Украины Владимир Зеленский мог бы провести формальные выборы в стране, но не стал этого делать, поскольку опасается проигрыша. Таким мнением в воскресенье, 31 марта, поделился с «Известиями» политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Изначально выборы на Украине были назначены на 31 марта. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

«В любом случае Зеленский мог бы эти выборы, конечно же, объявить, провести хотя бы формально. Очевидно, что он опасается, что не выиграет эти выборы и что кто-то займет его место, поэтому проще в данной ситуации выборы не проводить», — пояснил Безпалько.

Политолог также указал на то, что при нынешнем раскладе Зеленский останется главой государства до конца 2024 года или по меньшей мере до конца августа.

«Военное положение дает право продлевать президентские полномочия на ограниченный срок, поэтому президентские полномочия сейчас продлеваются до мая, потом, скорее всего, их могут продлить еще до конца августа», — указал он.

По словам политолога, именно после августа, когда окончательно закончатся полномочия Зеленского, продленные парламентом во время военного положения, может наступить полноценная узурпация власти с его стороны.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Зеленский стал для своей страны военным диктатором. Он добавил, что, отказавшись проводить в стране президентские выборы, действующий украинский лидер окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию.

22 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

До этого, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискуссия вокруг президентских выборов на Украине напоминает очередную инсценировку и отражает желание президента Зеленского максимально держаться за власть. Глава МИД РФ отметил, что Киев «всё чаще отбивается от рук», поэтому коллективный Запад ищет внешние сигналы, позволяющие «и Киев поддержать, и делать так, чтобы он был более покладистым».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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