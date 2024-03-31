В Москве вырос объем производства стройматериалов

Объем производства стройматериалов в Москве вырос в прошлом году на 6,2% по сравнению с 2022-м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы, уточнив, что данную продукцию выпускают более 340 московских предприятий, а используют ее «по всей России и в странах ближнего зарубежья».

В частности, как рассказал Собянин, в этом году один из московских заводов запустил производство новой улучшенной модели труб для защиты кабелей и проводов. «Другое предприятие уже делает бесшумные конвекторы отопления с умным термостатом, которые могут заменить импортные аналоги», — написал мэр. Еще один столичный производитель разработал технологию безреагентной очистки воды.

По словам мэра, созданные в столице инновационные системы, конструкции и материалы дают строителям возможность ускорить темпы сооружения объекта, повысить качество постройки, а также сделать более простой эксплуатацию здания. «Сегодня в городе доступно больше 20 системных мер поддержки промышленности — от финансовых инструментов до помощи в подборе участков и их предоставлении на льготных условиях», — напомнил Сергей Собянин.