Средства ПВО уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampirе над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 снарядов реактивной системой залпового огня (РЗСО) Vampire над Белгородской областью. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Около 7:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — указано в сообщении Минобороны.

Губернатор области Вячеслав Гладков предупредил местных жителей о ракетной опасности в своем Telegram–канале.

Накануне Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.