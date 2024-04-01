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В России с 1 апреля маркировка одежды расширена на новые категории товаров

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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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С 1 апреля 2024 года в России обязательная маркировка распространится на ряд новых товаров легпрома, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак».

Среди новых категорий товаров: одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров. Это второй этап внедрения обязательной маркировки для этой товарной группы.

«Маркировка товаров легкой промышленности вводится с 2021 года. Поэтапное включение новых товаров в «Честный знак» очень важно для отрасли — это позволяет рынку адаптироваться к новым условиям без рисков. Компании — члены АКОРТ готовы к запуску нового этапа маркировки 1 апреля», — сказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

Она уточнила, что по отдельным процессам, таким как продажа остатков и ввоз товаров в Россию без нанесения средств идентификации, требуется больше времени на реализацию, поэтому в АКОРТ ожидают положительного решения правительства о переносе сроков.

В настоящее время в системе зарегистрировано 190 785 участников оборота.

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Ранее, 25 марта, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 марта 2025 года начать маркировать нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду — всего 12 позиций. Тогда же руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина рассказала, что маркировка товаров легкой промышленности в РФ уже зарекомендовала себя как сверхэффективная мера борьбы с нелегальным оборотом.

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