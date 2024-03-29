30 марта — Алексей Теплый: важный день для охотников и рыболовов

Церковь 30 марта чтит память преподобного Алексия, человека Божия. В народном календаре праздник получил название Алексея Теплого, что связано с приходом теплой погоды и таянием снега. В 2025 году дата выпадает на воскресенье. О традициях, приметах и запретах этого дня рассказывают «Известия».

Алексей Теплый в 2025 году — история праздника

Алексий родился в Риме в конце IV века. Его родители были благочестивыми христианами, и сам он впоследствии стал христианским подвижником. Желая посвятить свою жизнь служению Богу, святой покинул отчий дом в день своей свадьбы и отправился в Эдессу — город на территории современной Турции.

На протяжении многих лет Алексий жил при храме Пресвятой Богородицы, питаясь только водой и хлебом, а все ночи проводил в молитве. За преданность вере он получил дар чудотворения. Весть о нем распространилась во всей округе. Люди относились к нему с почтением и называли Алексий — человек Божий.

Святой почитается как православной, так и католической церквями. На Руси день памяти совпадал с началом паводков. В народе говорили: «Алексей из каждого сугроба кувшин льет» или «Каковы ручьи на Алексея, таков и разлив». Причем в разных регионах были свои названия праздника: «Алексей Водотек», «Алексей Талые ручьи», «Алексей Солногрей».

Традиции праздника Алексей Теплый 30 марта

В старину на Алексея крестьяне собирали березовый сок. Его пили не только чистым, но и готовили различные взвары. Особенно популярен был медово-березовый взвар с добавлением специй и пряностей. Напиток процеживали и подавали к столу. Считалось, что он прибавляет сил и тот, кто его выпьет, весь год не будет знать проблем со здоровьем.

Еще в эту пору собирали березовые почки. Из них делали целебные бальзамы и мази, которые помогали при простуде, ревматизме и заживляли раны. Кроме того, начинали активно готовиться к посевным работам. Копали землю в огороде, затем сеяли морковь и редьку.

Важным день считался для пчеловодов, охотников и рыболовов. В праздник доставали улья, готовя их к предстоящему сезону, и молились преподобному Алексию, чтобы в текущем году было много меда. Рыбаки делали новые снасти или чинили старые, ожидая богатый улов.

Также наши предки считали этот период удачным для охоты на медведей и лис. Днем уже совсем по-весеннему пригревало солнце, и животные вылезали из берлог и нор, становясь легкой добычей для человека.

Алексей Теплый 30 марта 2025 — что можно и нельзя делать

На Алексея Теплого полагается завершить все старые дела. Тот, кому это удастся, может рассчитывать на удачу и достаток в течение всего года. При этом планировать новые дела на 30 марта не стоит, иначе можно столкнуться с неожиданными препятствиями.

Плохой приметой считается катание на коньках и санях. В это время весь зимний инвентарь должен быть убран до следующей зимы. Старожилы в деревнях говорили, что на салазках можно проехать мимо своего счастья и накликать беду.

Также не следует отправляться в долгие поездки, давать деньги в долг, угощать малознакомых и посторонних людей, чтобы не отдать часть семейного благополучия. Верующим необходимо отказаться от пышных застолий и соблюдать правила питания, которые установлены в Великий пост.

Народные приметы на Алексея Теплого в 2025 году

С Алексеем Теплым связано много погодных примет. Так, если 30 марта было много воды, следовало ожидать половодья. Если к этому времени прилетели журавли, а на дворе появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет теплым. А когда в небе не видно скворцов — к ненастной погоде.

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