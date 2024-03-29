Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
В Гренландии сформировали новое правительство
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области
Сюжет:

30 марта — Алексей Теплый: важный день для охотников и рыболовов

Народный праздник Алексей Теплый отмечается 30 марта
0
EN
Фото: Global Look Press/H. Pieper/blickwinkel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Церковь 30 марта чтит память преподобного Алексия, человека Божия. В народном календаре праздник получил название Алексея Теплого, что связано с приходом теплой погоды и таянием снега. В 2025 году дата выпадает на воскресенье. О традициях, приметах и запретах этого дня рассказывают «Известия».

Алексей Теплый в 2025 году — история праздника

Алексий родился в Риме в конце IV века. Его родители были благочестивыми христианами, и сам он впоследствии стал христианским подвижником. Желая посвятить свою жизнь служению Богу, святой покинул отчий дом в день своей свадьбы и отправился в Эдессу — город на территории современной Турции.

На протяжении многих лет Алексий жил при храме Пресвятой Богородицы, питаясь только водой и хлебом, а все ночи проводил в молитве. За преданность вере он получил дар чудотворения. Весть о нем распространилась во всей округе. Люди относились к нему с почтением и называли Алексий — человек Божий.

Святой почитается как православной, так и католической церквями. На Руси день памяти совпадал с началом паводков. В народе говорили: «Алексей из каждого сугроба кувшин льет» или «Каковы ручьи на Алексея, таков и разлив». Причем в разных регионах были свои названия праздника: «Алексей Водотек», «Алексей Талые ручьи», «Алексей Солногрей».

Традиции праздника Алексей Теплый 30 марта

В старину на Алексея крестьяне собирали березовый сок. Его пили не только чистым, но и готовили различные взвары. Особенно популярен был медово-березовый взвар с добавлением специй и пряностей. Напиток процеживали и подавали к столу. Считалось, что он прибавляет сил и тот, кто его выпьет, весь год не будет знать проблем со здоровьем.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы: что означает светлый праздник

Еще в эту пору собирали березовые почки. Из них делали целебные бальзамы и мази, которые помогали при простуде, ревматизме и заживляли раны. Кроме того, начинали активно готовиться к посевным работам. Копали землю в огороде, затем сеяли морковь и редьку.

Важным день считался для пчеловодов, охотников и рыболовов. В праздник доставали улья, готовя их к предстоящему сезону, и молились преподобному Алексию, чтобы в текущем году было много меда. Рыбаки делали новые снасти или чинили старые, ожидая богатый улов.

Также наши предки считали этот период удачным для охоты на медведей и лис. Днем уже совсем по-весеннему пригревало солнце, и животные вылезали из берлог и нор, становясь легкой добычей для человека.

Алексей Теплый 30 марта 2025 — что можно и нельзя делать

На Алексея Теплого полагается завершить все старые дела. Тот, кому это удастся, может рассчитывать на удачу и достаток в течение всего года. При этом планировать новые дела на 30 марта не стоит, иначе можно столкнуться с неожиданными препятствиями.

Плохой приметой считается катание на коньках и санях. В это время весь зимний инвентарь должен быть убран до следующей зимы. Старожилы в деревнях говорили, что на салазках можно проехать мимо своего счастья и накликать беду.

29 марта — Саввин или Тележный день: история, традиции, приметы

Также не следует отправляться в долгие поездки, давать деньги в долг, угощать малознакомых и посторонних людей, чтобы не отдать часть семейного благополучия. Верующим необходимо отказаться от пышных застолий и соблюдать правила питания, которые установлены в Великий пост.

Народные приметы на Алексея Теплого в 2025 году

С Алексеем Теплым связано много погодных примет. Так, если 30 марта было много воды, следовало ожидать половодья. Если к этому времени прилетели журавли, а на дворе появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет теплым. А когда в небе не видно скворцов — к ненастной погоде.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают Никифоров день и почему его принято проводить у воды.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025