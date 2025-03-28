29 марта — Саввин или Тележный день: история, традиции, приметы

Ежегодно 29 марта православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, пострадавшего за веру в конце III века. В 2025 году торжество выпадает на субботу. В народном календаре этот праздник называли Саввиным или Тележным днем. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Саввин день в 2025 году — история праздника

Святой Савин родился в египетском Гермополе в III веке. Он происходил из знатной семьи и пользовался уважением соотечественников, поэтому смог занять должность главы города.

Во времена правления императора Диоклетиана на всей территории Римской империи, в которую входили тогда и некоторые территории Египта, начались гонения на христиан. Будучи глубоко верующим человеком, Савин покинул свой пост, оставил всё имущество и тайно покинул Гермополь, поселившись вместе с другими христианами в небольшом селе.

Живя вдали от родины, Савин посвящал время посту и молитве, а также помощи нуждающимся. Из своих скромных сбережений он раздавал милостыню нищим, делился едой и одеждой с бездомными. В то же время солдаты императора продолжали искать беглого святого.

Однажды нищий, не раз получавший от Савина деньги, пищу и предметы первой необходимости, обратился к воинам-язычникам с вопросом: «Что дадите мне, чтобы я показал вам того, кого вы ищете, — Савина?». За две золотые монеты предатель выдал местоположение своего благодетеля. Святого и его соратников схватили. На суде их принуждали к поклонению идолам, но ни один из мучеников не отрекся от веры в Христа. За это их подвергли пыткам и казнили.

Народный праздник Тележный день 29 марта — традиции и запреты

На Руси в день памяти святого Савина активно занимались подготовкой к посевным работам. Особенное внимание уделяли приведению в порядок главного сельскохозяйственного транспорта — телеги. Ее чинили, смазывали и проверяли на прочность, чтобы летом, в разгар сезона, не беспокоиться о перевозке грузов. Отсюда второе название праздника — Тележный день.

После проведения «техосмотра» мужчины запрягали в телегу лошадь и неспешно проезжали по деревне, прислушиваясь к колесам. Считалось, что по звуку можно определить, что ждет человека в будущем. Скрип переднего правого колеса обещал богатство, а переднего левого — болезни. Поскрипывание заднего правого колеса было хорошей приметой, оно сулило удачу в любых делах. Если же скрип шел от заднего левого колеса, понимали, что хозяина ждут долги и финансовые трудности.

Наши предки верили, что Саввин день наиболее благоприятен для совершения покупок — как запланированных, так и спонтанных. По народным поверьям, приобретенная в этот день вещь будет служить владельцу долгие годы.

Несмотря на осуждение со стороны церкви, в праздник активно гадали на картах. Техники гаданий тайно передавались из поколения в поколение, поэтому к людям, знающим, как заглянуть в будущее, нередко выстраивались очереди.

С Тележным днем связывали различные запреты. Считалось, что в праздник нельзя давать деньги в долг, чтобы не лишиться своего благосостояния. Печь 29 марта не топили, так как верили, что это может привести к болезни родственника. По поверьям, в этот день также не стоило выкидывать мусор, иначе можно было лишиться семейного счастья. Женщины не занимались тяжелым трудом, в противном случае им грозили неудачи.

Народные приметы на Саввин день 29 марта

В праздник наши предки обращали внимание на окружающую природу. Согласно народным приметам, если в Саввин день было тепло и солнечно, такой же будет вся весна. Если птицы купались в лужах, ждали скорого потепления. Обильные осадки 29 марта сулили неурожайный год, а туман утром — дождливое лето.

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