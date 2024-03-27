28 марта — Александров день: история, традиции, народные приметы

Ежегодно 28 марта православная церковь чтит память священномученика Александра Сидского и еще восьми мучеников: двух Александров, Агапия, Пуплия, Ромила и других. В 2025 году торжество приходится на пятницу. В народном календаре эта дата носит название Александров день или Лесное ухоженье. О том, какие традиции и запреты связаны с этим праздником, читайте в материале «Известий».

Александров день в 2025 году — история

Священномученик Александр жил в III веке нашей эры. Он служил иереем в Сиде и открыто исповедовал веру в Христа. Во время правления императора Аврелиана (270–276 годы) в Римской империи вновь начались гонения на христиан. Правитель города Памфилии Антонин, желая выслужиться, вызвал святого на допрос. После этого Александр был назван безумцем и подвергнут пыткам.

Когда иерей стойко перенес всё страдания, градоправитель приказал обезглавить его. По преданию, как только казнь завершилась, у Антонина начался припадок, и он умер, не сойдя с судейского места. Тело Александра забрал и похоронил благочестивый христианин.

Святые мученики Пуплий, Тимолай, Дионисий, иподиакон Ромил и два Александра жили в Кесарии Палестинской на рубеже III и IV веков при правлении императора Диоклетиана. Однажды во время языческого праздника идолопоклонники стали публично истязать и казнить христиан, которые отказывались приносить жертвы ложным богам. Видя страдания своих братьев по вере, юноши решили разделить их участь и открыто исповедовать свою веру. Они сами связали себе руки и пришли на суд.

Видя молодость святых, глава города пытался отговорить их от столь неразумного поступка, но те стояли на своем. Тогда их бросили в темницу к другим христианам, Агапию и Дионисию, которые уже терпели муки за Христа. Всех святых подвергли жестоким пыткам и вскоре казнили.

Традиции на Александров день в 2025 году

На Руси Александров день называли также Лесным ухоженьем. В дохристианские времена в этот праздник было принято поклоняться лесу как одному из важных источников пропитания: ягод, грибов, дичи и т. д. Перед походом в чащу люди выражали почтение деревьям и лесным духам, извиняясь за вторжение.

В этот день знатоки знахарского дела собирали полезные травы, обновляя запасы для различных настоек и снадобий. Считалось, что в праздник растения обладают особой силой. Также на Лесное ухоженье проводили ритуалы, мастерили обереги и снимали порчу.

В некоторых регионах Александров день выпадал на период так называемых волчьих свадеб. В это время животные ищут себе пару и активно перемещаются с места на место, часто выходя за пределы своих территорий. Меняется и характер хищников — они становятся более агрессивными, могут повести себя непредсказуемо. Поэтому встреч с волками люди старались избегать.

Что можно и нельзя делать на Александров день в 2025 году

Верующему человеку стоит посетить службу в храме или уделить время молитве дома. Не стоит забывать, что Александров день приходится на Великий пост. Говеющим нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца. Также следует воздержаться от шумных застолий и посещения увеселительных мероприятий. Важно помнить, что пост — это не «диета», а период усиленной духовной работы, самопознания и самосовершенствования. Пищевые ограничения при этом играют вспомогательную роль как элемент самодисциплины.

Согласно народным поверьям, в Александров день нельзя начинать уборку в шкафах и перебирать старые вещи. Нарушение этого запрета могло привести к нищете и лишениям. Также в праздник избегали мытья головы, боясь разлуки с близкими.

Кроме того, в этот день не обижали собак и черных кошек. Люди верили, что вред, причиненный животным, обернется для них потерей старого друга или отсутствием удачи.

В Александров день многие опасались порчи, поэтому не выходили из дома без приколотой с внутренней стороны одежды булавки. Помимо этого в праздник старались не спать на теплой подушке, чтобы не столкнуться с бессонницей.

Александров день 28 марта 2025 — народные приметы

В Александров день люди в деревнях внимательно следили за поведением птиц, надеясь предугадать погоду на ближайшие дни. Громкое чириканье воробьев предвещало тепло и ясное небо. Если чайки плескались в воде, ждали ненастья, а если птицы сторонились водоемов, готовились к скорому ледоходу. Пролетающие над головой жаворонки или журавли указывали на потепление, а зяблики — на заморозки.

Существовали и исключительно природные приметы. Так, яркий закат говорил о том, что скоро начнутся дожди. Если утро выдавалось хмурым, осадков ждали уже к вечеру. А медленное течение ручьев обещало не самый урожайный год.

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