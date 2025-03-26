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27 марта — Венедиктов день: история, традиции и приметы

Народный праздник Венедиктов день отмечают в России 27 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ежегодно 27 марта православные верующие чтят память святого Венедикта Нурсийского, основателя первого в Европе монастырского ордена, законодателя и реформатора западноевропейского монашества. В народном календаре праздник носит название Венедиктов день. В 2025 году он выпадает на четверг. О его истории, традициях и запретах читайте в материале «Известий».

Венедиктов день – 2025: история праздника

Преподобный Венедикт родился в VI веке в знатной римской семье в городе Нурсия (территория современной Италии). Родители отправили его на обучение в Рим, однако юноша вскоре решил оставить учебу. Вместе с группой единомышленников он удалился в горы рядом с городом Субиако, где начал духовные поиски. Его сестра-близнец Схоластика к этому времени уже посвятила себя служению Богу.

Стремление к уединению вскоре стало для будущего святого главным жизненным принципом. В этом его поддержал монах Роман из расположенного неподалеку монастыря. Он помог Венедикту найти подходящую пещеру и согласился снабжать отшельника провизией.

В течение трех лет Венедикт жил в суровых условиях, закаляя тело и дух. Слухи о его подвижничестве быстро распространялись. Люди начали приходить к нему за советом, а вскоре местная монашеская община уговорила преподобного возглавить их монастырь. Однако попытка реформирования жизни братии оказалась неудачной — монахи сочли устав Венедикта слишком строгим и попытались отравить его. После этого святой снова удалился в пещеру.

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Постепенно у Венедикта сформировался круг последователей. Осознав необходимость структурировать уклад монашеской жизни, он организовал 12 самостоятельных общин, возглавляемых настоятелями, сохранив при этом за собой право общего надзора.

Около 530 года, столкнувшись с завистью и интригами со стороны местных священнослужителей, Венедикт покинул Субиако и переселился на юг, основав монастырь на горе Кассино. Для этого он преобразовал местное языческое святилище в храм и обратил жителей в христианскую веру.

Обитель Монте-Кассино вскоре стала центром духовной жизни региона, привлекая всё больше последователей. Согласно преданию, Венедикт совершал чудеса, в том числе воскресил сына местного крестьянина. Однако его главным достижением стало создание устава, который послужил фундаментом всего западного монашества.

Главный принцип, сформулированный Венедиктом, — Ora et labora («Молитесь и трудитесь») — определил ритм жизни христианских монастырей на века.

Святой Венедикт скончался в 547 году в Монте-Кассино. В 1964 году папа Павел VI провозгласил его покровителем Европы. ​

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В народной традиции Венедиктов день связывали с началом сельскохозяйственных работ, подготовкой полей к посеву. Праздник также назывался Скотником, так как предки посвящали его заботе о домашних животных, которые в этот период начинали менять шерсть.

Утром скотина выводилась во двор, ее чистили, расчесывали и заговаривали от дурного глаза. Для защиты использовались специальные обереги: свиньям на шею вешали ленты, а в конюшнях и загонах размещали подковы.

Предки верили, что хороший уход за животными напрямую влияет на благополучие семьи. В народе по этому случаю приговаривали: «Корова на дворе — харч на столе», «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь», «На Скотника не ленись — скотинке поклонись».

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Перед началом всех хозяйственных работ было принято посещать церковь. Святому Венедикту молились о здоровье семьи, просили защиты для домашнего хозяйства. После службы занимались уборкой конюшен и коровников, домов и дворов, веря, что чистота привлечет благополучие и защитит от бед. ​

Венедиктов день считался временем примирения. Люди, находившиеся в ссоре, старались оставить разногласия в прошлом. Особое внимание в праздник уделяли общению с близкими, завершался день семейным ужином.

Также 27 марта следовало обязательно сменить постельное белье и полотенца — по поверьям, это способствовало сохранению здоровья.

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В Венедиктов день категорически запрещалось обижать домашних животных, проявлять к ним жестокость. Не следовало долго смотреть на свое отражение в зеркало, предки опасались, что оно может забрать жизненные силы. Не рекомендовалось пользоваться острыми предметами, затачивать ножи или рубить дрова — считалось, что это может привести к конфликтам.

27 марта запрещалось злиться и ругаться, так как ссора могла затянуться надолго, а также посещать дома людей, к которым человек испытывал негативные чувства.

Народные приметы в Венедиктов день

27 марта предки придавали особое значение погодным приметам. Они верили, что мороз в Венедиктов день указывает на похолодание в ближайшую неделю. Воробьи плещутся в лужах — можно ждать скорое потепление. Если погода теплая и солнечная, то весна будет ранней, а год — плодородным. Туман предвещал дождливое лето, а осадки — засушливое.

Ранее «Известия» рассказали об истории, традициях и приметах Феофанова дня.

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