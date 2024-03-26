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26 марта — Никифоров день: почему нужно проводить день у воды

Православные верующие 26 марта отметят Никифоров день
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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Православные верующие 26 марта отмечают День памяти переноса мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, в народе известный как Никифоров день. Помимо своего религиозного смысла, праздник несет с собой немало народных примет и поверий. В 2025 году он приходится на среду. «Известия» освещают суть и традиции знаменательного дня.

Никифоров день 2025 — суть

Никифор Исповедник был одним из выдающихся православных богословов IX века. Он родился в Константинополе в середине VIII века и был образованным человеком, владевшим греческим, латынью и славянским языками.

Никифор был архиепископом Константинополя, активно сражался против иконоборчества, защищая культ иконы как часть православной традиции.

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В 815 году Никифор был арестован и изгнан императором Львом Армянином за свою позицию в иконоборческой полемике. Он был сослан на Родину, где провел остаток своих дней, умер в изгнании в 828 году. Несмотря на его кончину, труды и учения святого остались важными для православной церкви и дали начало новому периоду в развитии богословия. Мощи Никифора Исповедника, которые чудом за 19 лет остались нетленными, перенесены в собор Святой Софии.

Что можно и нельзя делать в Никифоров день 2025, традиции

Поверья праздника тесно связаны с водой. Считается, что к торжеству нужно хорошенько убраться в доме, вымыть полы и протереть пыль. В сам знаменательный день можно посетить баню, очистить тело и разум от скверны. Кроме того, день можно провести рядом с водой, к примеру, на рыбалке.

А вот леса и деревьев на Никифоров день лучше, напротив, избегать. Не стоит ходить по грибы и ягоды или принимать участие в рубке дров.

Никифоров день может быть благоприятным временем для начала новых дел, планирования будущего и принятия важных решений. Также существуют поверья о том, что в этот день лучше всего избегать конфликтов и сохранять мирные отношения с окружающими.

Приметы на Никифоров день 2025

26 марта принято обращать внимание на птиц. Если в небе виднеются гуси, стоит ждать богатого урожая. Прилет жаворонков сулит потепление, в то время как зяблики, напротив, считаются вестниками холодов.

А туман, стоящий над землей с утра, обещает холодное и дождливое лето.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и приметах народного праздника Феофанов день.

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