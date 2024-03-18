С Днем воссоединения Крыма с Россией: красивые открытки и поздравления

Ровно 11 лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан договор о возвращении Крыма в состав России. С тех пор эта памятная дата стала настоящим праздником народного единения, солидарности и веры в светлое будущее. «Известия» собрали коллекцию поздравлений и открыток к этому знаменательному событию.

Официальные поздравления с Днем воссоединения Крыма с Россией в 2025 году

Воссоединение Крыма с Россией стало одним из важнейших событий современной истории. Традиционно в день торжества выступают с обращениями главы субъектов и городов, должностные лица, представители силовых структур, общественных объединений и т.д. Вот несколько примеров того, как официально поздравить с памятной датой:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

«Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днем воссоединения Крыма с Россией!

События Крымской весны оставили след в сердце каждого гражданина нашей страны. Они стали символом национального единства и восстановления исторической справедливости. Сегодня, спустя 11 лет после судьбоносного референдума, мы с гордостью пожинаем плоды общих трудов по восстановлению и укреплению нашего союза. День возвращения Крыма и Севастополя — еще одно напоминание о том, что сила русского народа заключается в сплоченности и уважении. Желаю, чтобы наше сотрудничество и впредь развивалось в продуктивном, созидательном ключе на благо Отечества!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

Не оставляют без внимания праздник воссоединения Крыма с РФ и руководители учебных заведений: директора школ, ректоры и деканы вузов.

«Уважаемые студенты (учащиеся)!

Сегодня мы празднуем знаменательное событие в истории нашей страны — День воссоединения Крыма с Россией. Одиннадцать лет назад в ходе референдума жители полуострова проявили патриотизм и стойкость духа, приняв решение о возвращении на Родину. И сегодня мы вновь отмечаем наше единство, добрососедство и сплоченность. Вместе мы способны преодолеть любые трудности, сделать нашу страну еще более сильной и прекрасной. Желаю вам и всем россиянам счастья, мира, добра, процветания и новых удивительных свершений!»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

Поздравительные письма своим сотрудникам также рассылают руководители крупных организаций и общественных объединений:

«Уважаемые коллеги!

Сегодня мы празднуем одиннадцатую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день крымчане продемонстрировали всему миру мужество и стойкость духа, доказав, что стремление к единству и взаимопомощи всегда будет сильнее раздоров. От души поздравляем вас с этим знаменательным событием! Благодарим за ваш труд, усердие и инициативность — они помогают нам становиться лучше с каждым днем».

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

Не только директора поздравляют своих работников, воодушевляющими словами между собой обмениваются и сотрудники.

«Коллеги, поздравляю вас с Днем воссоединения Крыма с Россией! Вместе мы способны добиться невероятных высот и выполнить любую задачу. Пусть плодотворное сотрудничество и дальше развивается, как внутри нашего коллектива, так и внутри нашей необъятной Родины!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией — поздравления в прозе

Воссоединение Крыма с Россией — общенациональный праздник, который отмечается не только на территории полуострова, но и в других регионах страны. В этот день россияне стремятся разделить друг с другом радость единения и причастности к историческим событиям. Вот несколько примеров поздравлений своими словами:

«Поздравляю с Днем воссоединения Крыма с Россией! Желаю вам здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний и достижения поставленных целей. Пусть наши дети и внуки живут с уверенностью в завтрашнем дне и в собственных силах! Счастья, мирного неба вам и вашим близким!»

«Друзья, с Днем Крымской весны! Пусть наша страна и дальше процветает и развивается, а каждый ее гражданин гордится своей Родиной. Здесь наш дом, и вместе мы способны сделать его еще более прекрасным. Желаю вам счастья, успехов во всех сферах жизни и уверенности в новом дне!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

«С Днем воссоединения Крыма с Россией! Желаю всем гражданам нашей огромной страны единства, радости, процветания, личностного и духовного развития! Пусть дружба между нами крепнет и совершенствуется с каждым днем».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

Открытки и поздравления с Днем воссоединения Крыма с Россией для родственников и друзей

У многих россиян в Крыму и Севастополе живут друзья, родственники и знакомые, что делает праздник возвращения этих территорий в состав РФ еще более значимым для них. «Известия» подготовили несколько вариантов душевных поздравлений для близких людей:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

«Поздравляю с Днем воссоединения Крыма и России! Мы с тобой всегда разделяли самое ценное в жизни: радости, печали, успехи, стремления и надежды. Вот уже 11 лет мы живем в одной стране и вместе делаем мир чуточку лучше. Пусть наши пути не расходятся и впредь. С праздником!»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

«Мои дорогие, поздравляю вас с годовщиной воссоединения Крыма и России! Это событие сплотило всю страну, а нас сделало еще ближе и роднее. Вместе мы сильнее любых трудностей и преград. Желаю счастья вам и вашим семьям, пусть под мирным небом нашей Родины сбываются все мечты и надежды!»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Открытка с Днем воссоединения Крыма с Россией

«С годовщиной воссоединения Крыма и России! В этот светлый праздник желаю вам благополучия, добра, оптимизма и успехов во всех начинаниях! Пусть вера в себя никогда не покидает ваши сердца!»

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня воссоединения Крыма с Россией.