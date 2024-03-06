Байден заявил о «съеживании» Трампа перед Путиным

Экс-лидер США Дональд Трамп «съеживается» перед президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский лидер Джо Байден 6 марта.

«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — телеканал CNN слова главы Белого дома.

Ранее в среду стало известно, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли вышла из президентской гонки. По словам политика, она решила остановить кампанию и, несмотря на то что она больше не будет кандидатом в президенты, не перестанет говорить о том, во что верит.

Как отмечает агентство Associated Press, выход Хейли из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США сделал экс-главу Белого дома Дональда Трампа основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии.

К настоящему времени Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Хейли одержала победу лишь в Вермонте.

Байден, у которого реальных конкурентов на праймериз не было изначально, победил во всех 15 штатах. При этом он проиграл в Американском Самоа «ранее неизвестному» кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.