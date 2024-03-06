Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

Байден заявил о «съеживании» Трампа перед Путиным

Байден заявил, что Трамп «съеживается» перед Путиным
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-лидер США Дональд Трамп «съеживается» перед президентом РФ Владимиром Путиным, заявил американский лидер Джо Байден 6 марта.

«Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным», — телеканал CNN слова главы Белого дома.

Ранее в среду стало известно, что бывший постпред США при ООН Никки Хейли вышла из президентской гонки. По словам политика, она решила остановить кампанию и, несмотря на то что она больше не будет кандидатом в президенты, не перестанет говорить о том, во что верит.

Как отмечает агентство Associated Press, выход Хейли из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США сделал экс-главу Белого дома Дональда Трампа основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии.

К настоящему времени Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Хейли одержала победу лишь в Вермонте.

На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
Чем завершился «супервторник» и что мешает обоим кандидатам на пути к должности лидера США

Байден, у которого реальных конкурентов на праймериз не было изначально, победил во всех 15 штатах. При этом он проиграл в Американском Самоа «ранее неизвестному» кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024