Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли 6 марта объявила, что выходит из президентской гонки. Трансляцию ее выступления вел Fox News.

«Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею», — заявила она, выступая в Чарлстоне, штат Южная Каролина.

Хейли отметила, что несмотря на то, что она больше не будет кандидатом в президенты, она не перестанет говорить о том, во что верит.

Как отмечает агентство Associated Press, выход Хейли из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США сделал экс-главу Белого дома Дональда Трампа основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии.

5 марта политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Хейли практически не имеет никаких шансов на победу в президентских выборах в стране. Он напомнил, что она проиграла в первых нескольких праймериз, и предположил, что округ Колумбия (штат Вашингтон) станет единственной территорией, где она выиграла.

В этот же день Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота. По подсчетам более 99% голосов, экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого в конце февраля он также одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер 25 февраля заявил, что он удивлен настолько уверенной победой в Южной Каролине.

В свою очередь, Хейли после этого, 3 марта, одержала первую победу на праймериз республиканцев в округе Колумбия. После подсчета голосов она набрала 63% голосов против 33% у Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.