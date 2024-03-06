Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с грузом ответственности как единственная сверхдержава
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

0
Фото: Global Look Press/Sean Rayford
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли 6 марта объявила, что выходит из президентской гонки. Трансляцию ее выступления вел Fox News.

«Пришло время приостановить кампанию. Я ни о чем не жалею», — заявила она, выступая в Чарлстоне, штат Южная Каролина.

Хейли отметила, что несмотря на то, что она больше не будет кандидатом в президенты, она не перестанет говорить о том, во что верит.

Как отмечает агентство Associated Press, выход Хейли из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США сделал экс-главу Белого дома Дональда Трампа основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии.

На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
Чем завершился «супервторник» и что мешает обоим кандидатам на пути к должности лидера США

5 марта политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Хейли практически не имеет никаких шансов на победу в президентских выборах в стране. Он напомнил, что она проиграла в первых нескольких праймериз, и предположил, что округ Колумбия (штат Вашингтон) станет единственной территорией, где она выиграла.

В этот же день Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота. По подсчетам более 99% голосов, экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого в конце февраля он также одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер 25 февраля заявил, что он удивлен настолько уверенной победой в Южной Каролине.

В свою очередь, Хейли после этого, 3 марта, одержала первую победу на праймериз республиканцев в округе Колумбия. После подсчета голосов она набрала 63% голосов против 33% у Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024