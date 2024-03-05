Политолог оценил шансы Никки Хейли стать президентом США

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли практически не имеет никаких шансов на победу в президентских выборах в стране. Такое мнение политолог-американист Малек Дудаков высказал во вторник, 5 марта.

По словам политолога, Хейли является представителем «ястребиного» неоконсервативного крыла Республиканской партии. Она дважды избиралась губернатором Южной Каролины, потом некоторое время работала в администрации бывшего лидера США Дональда Трампа представителем страны при ООН и была известна тем, как активно критиковала Россию, Китай и другие государства.

«На эти выборы она идет как такой «ястреб-неокон», предлагая воевать со всем миром, с Россией, с Китаем, с Ираном и так далее, пытаясь этим сформировать определенный контраст с позицией Трампа, который более прагматично ко всему этому относится», — сказал Дудаков в беседе с Lenta.Ru.

Американист считает, что Хейли не имеет особо никаких шансов на победу на праймериз. Он напомнил, что она проиграла в первых нескольких праймериз, и предположил, что Колумбия станет единственной территорией, где она выиграла.

«Впереди «супервторник», 5 марта, когда голосуют 15 штатов, и во всех 15 штатах Трамп, скорее всего, побеждает, поэтому у Хейли здесь, конечно, особых шансов нет, но она пытается стать спойлером для Трампа и, возможно, навязать себя Трампу, чтобы он взял ее к себе в команду», — заключил политолог.

Накануне Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота, сообщается на сайте aif.ru. По подсчетам более 99% голосов, экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого он одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер накануне заявил, что он удивлен настолько уверенной победой в Южной Каролине.

3 марта Хейли одержала первую победу на праймериз республиканцев в округе Колумбия (штат Вашингтон), передает RT. После подсчета голосов она набрала 63% голосов против 33% у Трампа, сообщается на сайте kp.ru.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.