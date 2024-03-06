Трамп победил на первичных выборах в 14 американских штатах

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на первичных выборах Республиканской партии в 14 штатах. Об этом 6 марта сообщает Reuters со ссылкой на собственные данные и прогнозы Edison Research.

По информации агентства, в рамках «супервторника» бывший американский лидер получил поддержку делегатов-республиканцев в Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Техасе, Теннесси, Мэне, Арканзасе, Алабаме, Массачусетсе, Колорадо, Калифорнии, Миннесоте, на Аляске и в Юте.

Главный конкурент Трампа — бывший постпред США при ООН Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте.

Уточняется, что в этот день Трамп и Хейли боролись за голоса 865 из 2429 делегатов. В Юте голосование прошло в формате кокусов (собрания активистов Республиканской партии).

«Супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании в США.

Накануне, 5 марта, Associated Press сообщало о победе Трампа по итогам подсчета первых голосов на внутрипартийных выборах в 10 штатах. Как спрогнозировала тогда кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известиями», по итогам предварительных выборов именно Трамп станет основным лидером предвыборной гонки от Республиканской партии, поскольку у Хейли мало шансов где-то опередить его.

Ранее, 4 марта, стало известно, что Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в первичных президентских выборах в штате Колорадо. Инстанция вынесла вердикт по жалобе Трампа всего за день до праймериз в штате. Тогда же сообщалось о его победе на кокусах в Северной Дакоте.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.