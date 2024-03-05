Американист предрекла победу Трампа на предварительных выборах в США

В США 5 марта начался «Супервторник», являющийся ключевым днем для будущей номинации бывшего американского президента Дональда Трампа и действующего лидера Джо Байдена на выборах главы государства. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известями» 5 марта выразила мнение, что по итогам предварительных выборов именно Трамп станет основным лидером предвыборной гонки от Республиканской партии.

«Скорее всего, Трамп победит практически везде. Я думаю, что у главной конкурентки Трампа [бывшего постпред США при ООН Никки] Хейли мало шансов где-то опередить его. Это фактически означает, что Трамп становится основным лидером от Республиканской партии. Думаю, что результаты будут такими, что для Хейли просто не будет смысла продолжать тратить деньги, участвуя в гонке», — предположила Журавлева.

Демократическая партия при этом единогласно поддерживает действующего главу государства Джо Байдена. Его сопернику конгрессмену Дину Филлипсу досталось всего 7% голосов делегатов. При этом низкий уровень конкуренции в целом характерен для правящей партии, чей кандидат планирует идти на второй срок.

На сегодняшний день «супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании. Голосование в этот день проводится в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Голосование также пройдет на территории Американского Самоа.

Накануне газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота. По подсчетам более 99% голосов, экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого он одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер накануне заявил, что он удивлен настолько уверенной победой в Южной Каролине.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.