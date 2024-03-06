Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах

Бывший президент США Дональд Трамп в «супервторник» лидирует на праймериз Республиканской партии в Колорадо, Техасе, Алабаме и ряде других штатах. Предварительные результаты и прогнозы сообщают 5 марта телеканал CNN и агентство Associated Press.

По итогам подсчета первых голосов Трамп побеждает на внутрипартийных выборах в Колорадо (62,8%), Алабаме (83,7%), Массачусетсе (63,4%), Техасе (77,0%), Арканзасе (73,2%), Мэне (71,7%), Северной Каролине (74,8%), Оклахоме (81,8%), Миннесоте (68,9%),Теннесси (77,6%) и Вирджинии (63,3%). Во всех названных штатах агентство предрекает лидеру республиканцев победу.

«На данный момент это лучший результат на первичных выборах, чем у любого не действующего кандидата в президенты от Республиканской партии в современную эпоху первичных выборов», — отмечает CNN.

На сегодняшний день «супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании. Голосование в этот день проводится в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Голосование также пройдет на территории Американского Самоа.

Ранее, 5 марта, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с «Известями» выразила мнение, что по итогам предварительных выборов именно Трамп станет основным лидером предвыборной гонки от Республиканской партии. Она сказала, что у его конкурентки Никки Хейли мало шансов где-то опередить его.

4 марта стало известно, что Верховный суд США разрешил экс-президенту страны Дональду Трампу участвовать в первичных президентских выборах в штате Колорадо. Инстанция вынесла вердикт по жалобе Трампа всего за день до праймериз в штате.

Тогда же газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота. Экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого он одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер накануне заявил, что он удивлен настолько уверенной победе в Южной Каролине.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.