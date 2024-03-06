Намин рассказал об ухудшающейся жизни Пугачевой

Композитор, основатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин заявил на пресс-конференции 6 марта, что народная артистка СССР певица Алла Пугачева в Израиле сейчас живет гораздо хуже, чем до отъезда из России.

«Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до того, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь: сейчас лучше всего жить здесь», — сказал он журналистам.

По мнению музыканта, Пугачева уехала из России, так как не хочет разрушать семью. Инициатором отъезда стал супруг артистки Максим Галкин (признан в России иноагентом), а певица решила уехать вместе с ним, несмотря на то, «что у нее другая точка зрения».

«Он принял такое решение, но она не может разрушить семью, потому что у нее другая точка зрения. Я считаю, что она сейчас в очень трудной ситуации», — заключил продюсер.

Ранее в этот день певица заявила, что люди, которые собираются вернуться в Россию, ненормальные.

В ноябре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан, уехавших после начала спецоперации, даже если они являются родственниками иноагентов, отвечая на вопрос о появлении в РФ Пугачевой.

Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным покинула Россию после объявления страной о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.