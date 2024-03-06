Пугачева назвала собирающихся вернуться на Родину россиян ненормальными

Певица Алла Пугачева заявила, что люди, которые собираются вернуться в Россию, якобы ненормальные. Видео она опубликовала 6 марта в своем Telegram-канале.

Так она ответила на недавнее заявление певца Стаса Михайлова о том, что уехавшие из РФ артисты должны быть благодарны стране за узнаваемость и значимость и еще вернутся на Родину, чтобы попросить прощения.

«Не собираются нормальные люди возвращаться [в Россию после эмиграции], не собираются», — сказала она.

В ноябре прошло года президент России Владимир Путин прокомментировал «неосторожные» высказывания некоторых деятелей культуры в начале спецоперации по защите Донбасса фразой: «голова не только, чтобы говорить». Глава государства отметил, что право на свою точку зрения имеет каждый, однако одно дело — личное мнение, а другое — нанесение ущерба стране.

В том же месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан, уехавших после начала СВО, даже если они являются родственниками иноагентов, отвечая на вопрос о появлении в РФ певицы Аллы Пугачевой, жены юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).

До этого, в октябре, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил о том, что уехавшие звезды скоро вернутся в РФ, поскольку оказались ненужными ни в Европе, ни в других странах. Он привел в пример бизнесмена Михаила Фридмана, который вернулся в РФ, «наконец-то поняв, что дома лучше».

Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным покинула Россию после объявления страной о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.