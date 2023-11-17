Путин прокомментировал «неосторожные» высказывания некоторых деятелей культуры в начале СВО

Президент России Владимир Путин прокомментировал «неосторожные» высказывания некоторых деятелей культуры в начале спецоперации по защите Донбасса фразой: «голова не только, чтобы говорить». Об этом в пятницу, 17 ноября, глава государства заявил в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно (конфликт с Украиной. — Ред.), я бы сказал: вы что, с ума сошли. Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит и, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения», — добавил он.

Глава государства отметил, что право на свою точку зрения имеет каждый, однако одно дело — личное мнение, а другое — нанесение ущерба стране. Совсем иная крайность — когда некоторые деятели культуры перечисляют деньги в поддержку Украины, указал он.

Ранее 3 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан страны, уехавших после начала СВО, даже если они являются родственниками иноагентов, отвечая на вопрос о появлении в РФ певицы Аллы Пугачевой, жены юмориста Максима Галкина, который признан иноагентом.

До этого, 11 октября, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил о том, что уехавшие звезды скоро вернутся в РФ, поскольку оказались ненужными ни в Европе, ни в других странах. Он привел в пример бизнесмена Михаила Фридмана, который вернулся в РФ, «наконец-то поняв, что дома лучше».

13 октября Путин указал, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Он отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся. Путин заявил, что Россия — свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.