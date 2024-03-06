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В ПКР назвали дискриминацией условия допуска паралимпийцев на Игры в Париже

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
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Условия допуска российских спортсменов на летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже являются дискриминационными. Об этом 6 марта заявил Паралимпийский комитет России (ПКР).

В организации рассказали, что паралимпийцам не разрешено участвовать в церемониях открытия и закрытия, на церемониях награждения будет подниматься флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) и звучать гимн МПК в случае победы.

«ПКР считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран», — говорится в заявлении ПКР.

Комитет оценил предварительный состав делегации на Игры в 225 человек, из которых 125 будут спортсменами. Их количество будет меняться в связи с изменением ситуации по допуску паралимпийцев.

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В феврале стало известно, что комитет по плаванию МПК предоставил российским пловцам 42 квоты на участие в Паралимпийских играх в Париже. Количество квот было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включенных в рейтинг-лист МПК.

29 сентября 2023 года МПК подтвердил, что россияне смогут принять участие в Паралимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе. Генеральная ассамблея комитета провела голосование за продление частичного отстранения Паралимпийского комитета России, в результате чего на два года частично приостановила членство ПКР в МПК.

Также в этот день МПК не поддержал предложение о полном лишении ПКР членства в организации. Так, в результате первого голосования был набрано 74 голоса за и 65 — против (при 13 воздержавшихся) предложения о полном приостановлении членства ПКР за нарушение его конституционных обязательств по членству.

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