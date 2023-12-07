«На Паралимпийских играх в Париже возможно участие 300 россиян»

В условиях тотального отстранения большинства российских спортсменов от международных соревнований довольно прорывным стало принятое минувшей осенью решение в отношении наших паралимпийцев. В конце сентября в Бахрейне генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) объявила, что они смогут принять участие в нейтральном статусе в ближайших летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Париже 28 августа – 8 сентября 2024 года. В интервью «Известиям» президент ПКР Павел Рожков объяснил критерии допуска российских паралимпийцев, оценил отношение к РФ в IPC, а также рассказал, какие могут быть сложности с ближайшими зимними Играм 2026 года в итальянской Кортина-д'Ампеццо.

«Легче сказать, кто будет участвовать»

— Решение генассамблеи в Бахрейне можно назвать прорывом?

— Да, поскольку уже не первый год исполком IPC пытается исключить из международного движения россиян и белорусов. С 2016 года, когда мы впервые попали под санкции, отношение к нам менялось, но после начала специальной военной операции давление стало максимальным. И тем не менее на генассмблее в сентябре 74 страны проголосовали за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе. 62 страны были против. Считаю, что это результат работы президента нашей страны со странами Африки, Азии, Южной Америки, представители которых в открытую выражали несогласие с антироссийской позицией. Отрадно, что критерии допуска россиян в нейтральном статусе сейчас выполнимы. Там пока нет требований осудить СВО. Остальное можно выполнить.

— Есть примерное понимание, сколько российских спортсменов поедет на Паралимпийские игры в Париже?

— В первой половине осени в Париже состоялось совещание руководителей национальных делегаций — шефов миссий. Я лично там не присутствовал, но участвовал дистанционно. По итогам того мероприятия Оргкомитет Паралимпийских игр в Париже прислал нам просьбу посчитать, сколько потенциальных кандидатов среди российских спортсменов могут принять участие в летних Играх. Мы предварительно прикинули и поняли, что это может быть около 300 кандидатов. В случае если они пройдут отбор. Это не считая команды по всем игровым видам спорта и пауэрлифтингу, которые точно не попадают в Париж. Команда по пауэрлифтингу не попадает, потому что у них очень жесткие критерии отбора — участие в трех чемпионатах мира. Они, к сожалению, в них не участвовали. Поэтому в этом виде спорта могут поехать от нас максимум два человека, если получат Wild Card.

— В скольких видах спорта мы можем быть представлены?

— Легче сказать, кто будет участвовать. Уберите сразу из списка игровые виды спорта — баскетбол, волейбол, регби на колясках, футбол...

— По ним та же ситуация, что у олимпийцев, где МОК опубликовал критерии допуска, исключающие участие россиян в игровых видах спорта?

— Да. МПК тоже принял решение, что спортсмены игровых видов спорта, которые представляют команду, страну, не примут участие. У паралимпийцев тоже шансы поехать на Игры есть только в индивидуальных дисциплинах.

— Возможно, в случае с паралимпийцами это не так актуально, но IPC по примеру МОК в своих критериях запрещает участвовать в соревнованиях людям, связанным с силовыми структурами вроде представителей ЦСКА и «Динамо»?

— В паралимпийском спорте у нас таковых спортсменов нет. У нас это, скорее всего, коснется старших тренеров и просто тренеров сборных команд. Не буду называть их пофамильно, но есть ряд специалистов, проходивших службу в Вооруженных силах РФ и, соответственно, работавших в ЦСКА. Некоторые и сегодня продолжают там работать. Не секрет, что за последние 10–15 лет в паралимпийский спорт пришло много тренеров из олимпийского спорта, часть которых имеют историю взаимоотношений с ЦСКА и армией в целом.

«Руководство нашей организации не будет аккредитовано на Паралимпийские игры»

— Президент ОКР Станислав Поздняков еще в октябре говорил, что его организация уже точно не будет участвовать в Олимпиаде в Париже, то есть наши спортсмены, даже если попадут туда в нейтральном статусе, отправятся по отдельности, не под руководством комитета. Правильно я понимаю, что у паралимпийцев ситуация другая?

— У нас тоже есть свои особенности. Если помните, когда нас отстраняли от летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, среди прочих от посещения соревнований были отстранены члены правительства, под которыми IPC понимало также депутатов Госдумы РФ, членов Совета Федерации РФ и других государственных служащих. Теперь в этот список добавлены члены исполкома ПКР, включая меня как президента. Поэтому руководство нашей организации не сможет быть аккредитовано на Паралимпийские игры. Но нет ограничений по рядовым сотрудникам аппарата ПКР. Поэтому работаем над формированием из них делегации на Игры. Они и будут помогать спортсменам и тренерам во всех организационных вопросах, как это делается обычно на соревнованиях национальными паралимпийскими и олимпийскими комитетами, национальными федерациями и так далее.

— Сложно будет в Париже без высшего руководства ПКР?

— У нас есть достаточно компетентных сотрудников, не входящих в исполком ПКР. Они смогут обеспечить подготовку и пребывание наших ребят на Паралимпийских играх. Конечно, сложности будут, но, думаю, сотрудники ПКР нормально справятся. Если, конечно, за оставшиеся месяцы ничего не изменится и мы поедем туда.

— Какого должностного уровня сотрудник будет руководить делегацией?

— Мы пока ведем консультации с IPC. Они у нас запросили все документы, связанные с выборами в исполком ПКР, какие в нем были движения, потому что в последние годы кто-то избирался в исполком, кто-то выходил из него. У нас запросили документы о последней отчетно-выборной конференции ПКР и другие документы, связанные с исполкомом. Но вообще немного похожий опыт руководства делегацией у нас уже был на зимних Паралимпийских играх в Корее в 2018 году, когда нас допустили в нейтральном статусе.

— Какой опыт?

— Тогда члены исполкома ПКР допускались хотя бы на трибуны. И мы с Владимиром Петровичем Лукиным (предыдущий президент ПКР. — «Известия») были на соревнованиях, общались с командой, но нас не допускали в Паралимпийскую деревню. Поэтому контактировать со спортсменами и тренерами мы могли только на самих соревнованиях. И в этих условиях непосредственно с командой постоянно находился наш сотрудник Андрей Манзуров. Тогда он был специалистом спортивно-методического отдела ПКР, сейчас — замруководителя отдела образования, науки, антидопингового и медицинского обеспечения. Сегодня я не скажу, что именно ему доведется руководить делегацией в Париже, но это один из кандидатов. Опытный специалист с блестящим знанием иностранных языков, физкультурным образованием. Изнутри знает спорт и уже более 10 лет работает в аппарате ПКР.

«Лыжные гонки для паралимпийцев теперь в FIS, биатлон — в IBU»

— Допуск наших паралимпийцев пока касается только Игр в Париже. Про зимние Паралимпийские игры – 2026 в Италии решения в ближайшие месяцы возможны?

— Это всё через запятую идет. Там есть определенные сложности. Они возникли от того, что Международный паралимпийский комитет буквально недавно начал свою управленческую реорганизацию. О чем идет речь? До недавнего времени IPC еще выполнял функции международной федерации для 10 паралимпийских видов и одного непаралимпийского — это танцы на колясках, которые теперь в юрисдикции Международной федерации колясочников и ампутантов. Сейчас в ходе реорганизации IPC вывел из структуры своего управления лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд. Теперь они перешли в структуры соответствующих международных федераций, занимающихся олимпийскими видами спорта. Например, лыжные гонки для паралимпийцев теперь в FIS, биатлон — в IBU. Таким образом, те проблемы, которые сегодня есть у наших олимпийцев в лыжных гонках и биатлоне, теперь автоматически ложатся и на паралимпийцев в этих видах спорта.

— С допуском на отборочные соревнования к Паралимпийским играм тоже всё в порядке?

— Да. Регламент для нейтральных спортсменов начал действовать с 13 ноября.

— В отношении олимпийцев сейчас придумывают много новых форматов соревнований. В следующим году они примут участие в Играх БРИКС, Играх дружбы. Паралимпийцы нуждаются в аналогах подобных мероприятий?

— Мы про аналоги не говорим, но могу отметить, что в 2023 году, будучи отстраненными от международных соревнований, мы очень успешно провели летние Игры паралимпийцев «Мы вместе спорт». По всем 22 видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр в Париже. И практически по всей медальной программе. Только в финальных соревнованиях приняло участие более 4 тыс. человек. Финалы прошли в 14 городах России. Последний закончился в Туле 8 ноября.