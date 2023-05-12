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Образец для поддержания: отстранение российских паралимпийцев отменено

Апелляционный трибунал МПК отказался от политического подхода и подал пример другим спортивным организациям
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) 12 мая удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации. Дискриминационное постановление от 16 ноября 2022 года аннулировано. Но это не значит, что наши спортсмены-паралимпийцы смогут немедленно вернуться на большие соревнования. Этот вопрос вновь будет рассматриваться 28–29 сентября. Тем не менее вердикт трибунала МПК — юридическая победа нашего спорта, поскольку формулировки этого решения можно считать образцовым ответом тем, кто называет санкции против российских и белорусских спортсменов законными.

Без убедительных доказательств

Решение о приостановлении членства ПКР в МПК было принято 16 ноября 2022 года в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее организации. В итоге Россия полностью оказалась изолирована от международного паралимпийского движения, включая допуск наших атлетов на Паралимпийские игры и любые крупные старты. Это стало, пожалуй, самой суровой санкцией во всем мировом спорте, поскольку в подавляющем большинстве случаев россиян просто отстраняли от выступлений, а работа по линии федераций и МОКа продолжалась.

В качестве обоснования своего решения ассамблея МПК сослалась на «нарушение со стороны ПКР обязательств по членству», а также «нарушение Россией олимпийского перемирия» накануне Паралимпиады-2022. При этом рестрикции превратились в «меры для защиты безопасности, жизнеспособности, целостности и/или справедливости Паралимпийских игр». В нашей стране с такой позицией не согласились, отметив ее «лицемерие и двуличность». В итоге в аргументах сторон пришлось разбираться апелляционному трибуналу.

Логотип Паралимпиады-2022 на окне главного пресс-центра Паралимпиады-2022
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Основания для отмены решения ассамблеи, опубликованные трибуналом, можно считать образцовыми для нашего спорта в условиях незаконных политических санкций. Среди прочего трибунал отметил, что:

не представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении ПКР обязательств по членству;

членство ПКР не может быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку оно не является юридически обязательным, в любом случае ПКР не является подписавшей его стороной;

членство ПКР не может быть приостановлено только лишь из-за рисков, что мероприятия МПК могут быть использованы ПКР для политической пропаганды;

отсутствуют нормы права для введения санкций в ответ лишь на предполагаемый риск нарушения обязательств по членству.

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Отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом Международного паралимпийского комитета (IPC), — цитирует слова министра спорта Олега Матыцина пресс-служба организации. — Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы — это низко и недостойно мирового спортивного движения. Спортсмены были лишены возможности выступить на Паралимпийских играх и многих международных соревнованиях.

Уважаем, хотя не согласны

Для МПК вердикт трибунала — большой щелчок по носу, несмотря на то что восстановление членства России не означает немедленного возвращения наших спортсменов на соревнования. Отстранение от выступлений остается в силе до особого распоряжения, которое может быть принято на заседании 28–29 сентября.

«Мы считаем, что выполнили наши обязательства в соответствии с нашими правилами, — прокомментировал новости президент МПК Эндрю Парсонс. — Наш Независимый апелляционный трибунал принял другое решение, и мы, безусловно, его уважаем, хотя не согласны с ним. Мы вернем данный вопрос на нашу генеральную ассамблею, представив дополнительные доказательства, которые мы получили в последнее время, и предоставим нашим членам возможность вновь решить эти важные вопросы».

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

Фото: Global Look Press/Wu Zhuang

До этого ассамблея принимала решение о приостановке членства ПКР «до дальнейшего уведомления в связи с невозможностью выполнять обязательства по членству в соответствии с конституцией организации». И такая формулировка вызвала у многих полное недоумение, что в итоге и подтвердил трибунал. С другой стороны, есть печальный пример Международной федерации санного спорта, которая также проиграла апелляцию по «русскому делу» в своем трибунале, а затем благополучно проигнорировала данный вердикт, попутно отредактировав собственный устав.

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Лишнее доказательство необходимости ходить в суды. Это единственный язык общения с ними, — сказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009) и WBA (2008–2009) Николай Валуев.

Бесчеловечные санкции

Международный паралимпийский комитет традиционно ведет себя в отношении наших спортсменов особенно жестко, из-за чего неоднократно получал из России обвинения в бесчеловечности и нарушении прав самой незащищенной категории атлетов, которые не имеют никакого отношения к геополитическим баталиям.

Паралимпийская сборная России из-за допинговых обвинений пропустила летние Игры-2016. А затем выступала без флага на Паралимпиадах 2018 и 2020 годов. Накануне зимних Игр-2022 в Пекине после начала СВО сборные России и Белоруссии сначала были допущены до соревнований, а через день МПК вдруг пересмотрел свое решение — якобы из-за проблем с безопасностью в Паралимпийской деревне.

Члены команды Паралимпийского комитета России в аэропорту Шереметьево
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

После этого российские паралимпийцы были отстранены от международных стартов, но выступали на соревнованиях в России. На эти старты приглашались в том числе иностранцы, причем не только из Белоруссии. О желании поддержать рекомендации МОКа и допустить наших параатлетов в нейтральном статусе в МПК пока не упоминают.

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