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Американист оценила итоги первичных выборов в США

Богуславская об итогах «супервторника» в США: Трамп и Байден вышли в прямую борьбу
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Фото: REUTERS/Aude Guerrucci
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Старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе с «Известиями» 6 марта подвела итоги «супервторника» (предварительных президентских выборов), прошедшего накануне в США. По ее словам, теперь гонка будет сконцентрирована на противостоянии бывшего президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена.

«На самом деле «супервторник» прошел достаточно ожидаемо — прогнозировалось, что очень хорошие итоги покажут два основных кандидата от Демократической и Республиканской партий. Соответственно, Байдену и Трампу удалось этого добиться. Для главной конкурентки Трампа [бывшего постпреда США при ООН] Никки Хейли «супервторник» показал, что шансов у нее нет. Этот день был хорош с той точки зрения, что у нее была возможности продемонстрировать, что есть такие избиратели, которые на республиканском фланге ищут альтернативы бывшему главе Белого дома», — сказала американист.

По ее прогнозам, теперь в программе Трампа будут формироваться противовесы конкурирующей партии, так как в ряду республиканцев присутствуют определенные расколы и такие представители, которые в некоторой степени хотят сохранить влияние на экс-главу Соединенных Штатов.

«Далее праймериз продолжатся. Вероятно, в течение этой недели Трамп получит уже достаточное количество голосов делегатов на конвент Республиканской партии, где он будет провозглашен основным кандидатом. Схожая ситуация и у Джо Байдена, у него тоже достаточно высокая поддержка. Американский лидер достаточно уверенно демонстрирует, что он может получить поддержку Демократической партии», — указала Богуславская.

По ее словам, сейчас предвыборная гонка вступает в решающий момент и в большей степени всё будет концентрироваться на противостоянии Дональда Трампа и Джо Байдена.

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«Супервторник» является одной из важнейших форм организации первичной избирательной кампании в США. Исход голосования после этого дня выявляет лидера от Республиканской и Демократической партий.

Так, 6 марта агентство Reuters уточнило, что Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте. После этого телекомпания CNN, ссылаясь на неназванного финансового спонсора Хейли, сообщила, что в скором времени кандидат от Республиканской партии может покинуть предвыборную гонку.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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