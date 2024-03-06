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Никки Хейли может 6 марта принять решение о выходе из предвыборной гонки

CNN: Хейли может 6 марта принять решение о выходе из предвыборной гонки
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Фото: REUTERS/Randall Hill
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Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может в среду, 6 марта, принять решение о том, продолжит ли она бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии или покинет предвыборную гонку. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на неназванного финансового спонсора Хейли.

По его словам, предвыборный штаб Хейли уведомил своих финансовых доноров, что если вечером в «супервторник» она и не стала выходить из гонки, то в среду «может определиться с планами и дальнейшими шагами».

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5 марта политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Хейли практически не имеет никаких шансов на победу в президентских выборах в стране. Он напомнил, что она проиграла в первых нескольких праймериз, и предположил, что округ Колумбия (штат Вашингтон) станет единственной территорией, где она выиграла.

В этот же день Трамп одержал победу на кокусах, собраниях активистов республиканцев, в штате Северная Дакота. По подсчетам более 99% голосов, экс-президент получил поддержку 84,6% избирателей (1632 голоса).

До этого в конце февраля он также одержал победу на праймериз в Южной Каролине. По информации телеканала CNN, после подсчета 99% бюллетеней у него почти 60% голосов, в то время как у его соперницы Хейли — 39,5%. Бывший американский лидер 25 февраля заявил, что он удивлен настолько уверенной победой в Южной Каролине.

В свою очередь, Хейли после этого, 3 марта, одержала первую победу на праймериз республиканцев в округе Колумбия. После подсчета голосов она набрала 63% голосов против 33% у Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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