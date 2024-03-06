Российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили тактическое положение на купянском направлении, отразив три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 марта заявили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Свердловка Луганской Народной Республики (ЛНР)», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого ВС РФ отразили три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ близ населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Терны в ДНР. Потери противника там составили до 165 военных, а также были уничтожены танк и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы российская армия поразила три польские самоходные артиллерийские установки Krab и американскую гаубицу М198.

На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня в ДНР. На этом направлении были уничтожены три склада боеприпасов украинских войск.

Еще ВС РФ улучшили свои позиции на авдеевском и южнодонецком направлениях, а также нанесли тактическое поражение бригадам ВСУ на херсонском направлении.

Ранее в этот день Минобороны России сообщало, что на авдеевском направлении экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams производства США. Вместе с ним противник потерял там 460 военнослужащих, еще один танк, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» и другую технику.

ВС РФ улучшали тактическое положение на купянском направлении и 4 марта. Тогда они нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Ивановка, Чугуновка и Синьковка Харьковской области.

В тот день расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» уничтожили место размещения живой силы и техники ВСУ на авдеевском направлении. Сначала российские военные провели наводку машин на местности, а потом дождались темноты и поразили скопление личного состава и вооружений противника, ликвидировав также его взводно-опорный пункт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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