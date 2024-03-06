На авдеевском направлении экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил танк Abrams производства США. Об этом в среду, 6 марта, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли на авдеевском направлении более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое порождение силе и технике семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Ленинское и Новгородское, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР), добавили в Минобороны.

«Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении российские войска также поразили гаубицу «Мста-Б», а также две гаубицы М119, боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Об уничтожении первого танка Abrams, принадлежащего ВСУ, стало известно 26 февраля. 4 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении на авдеевском направлении второго Abrams. 5 марта военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры уничтожения третьего Abrams.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад переоценил Abrams, что было наглядно продемонстрировано российскими военными, уничтожившими три из пяти таких машин на авдеевском направлении. Западная пропаганда уже не раз намеренно преувеличивала достоинства поставляемой на Украину техники, подчеркнул Пушилин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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