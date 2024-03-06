Песков назвал слова Запада о возможной отправке военных на Украину игрой с огнем
Обсуждения отправки войск Украину на Западе являются игрой с огнем, заявил марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва видит противоречивые заявления западных политиков на этот счет, и опасен сам факт подобных дискуссий. Песков обратил внимание, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о такой возможности звучат на фоне рассуждений о Запада о том, чтобы Россия «потерпела стратегическое поражение».
«Они все играют с огнем», — подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что вместе с обсуждением немецкими офицерами ударов по РФ всё это ведет к дальнейшей деградации ситуации и является безответственным поведением.
26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину и что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Позже президент РФ Владимир Путин предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что РФ имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса. Русофобия, ослепившая западных лидеров, лишает их разума, подчеркнул глава государства.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин также отметил, что заявление Макрона показывает безответственность европейских лидеров и двигает мир на грань ядерной войны. По его оценке, европейские элиты всё меньше демонстрируют наличие здравого смысла.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления. При этом ранее он указывал, что Москва готова к любым выпадам НАТО.