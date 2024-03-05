Нарышкин указал на опасность слов Макрона об отправке войск НАТО на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину показывает безответственность европейских лидеров, а также двигает мир на грань ядерной войны. Об этом 5 марта заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Это говорит о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров европейских стран, в данном случае президента Франции. Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находится на очень низком уровне», — сказал он в интервью телеканалу «Соловьев Live».

Нарышкин также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, двигают ли подобные заявления мир к ядерной войне. Кроме того, глава СВР отметил, что европейские элиты всё меньше демонстрируют наличие здравого смысла.

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Он добавил, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». Однако в ряде стран, включая США, Германию и Великобританию, возможность такого сценария опровергли. Кроме того, об отсутствии подобных планов заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что прямое столкновение стран НАТО с Россией не в интересах государств альянса и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Президент РФ Владимир Путин также предупредил о трагичных последствиях при отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что РФ имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса. Русофобия, ослепившая западных лидеров, лишает их разума, подчеркнул глава государства.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам НАТО.