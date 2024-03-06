Поставки артиллерийских боеприпасов для увеличения военных резервов украинской армии, на которые правительство Великобритании намерено выделить £245 млн (примерно $311 млн), начнутся в период апреля по июнь. Об этом 5 марта сообщает замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Первые поставки британского пакета боеприпасов для Украины на £245 млн, который был анонсирован 24 февраля 2024 года, будут осуществлены в первом квартале 2024–2025 финансового года (с 6 апреля. ― Ред.)», ― сказано в письменном ответе министра, опубликованном на портале британского парламента.

За день до этого Хиппи, комментируя сделанное ранее заявление о новом пакете помощи Киеву, заявил, что Великобритания поставит на Украину артиллерийские боеприпасы, большая их часть будет приобретена за рубежом.

1 марта агентство Reuters сообщило, что правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить Киеву ракеты большой дальности Taurus. На отказы Германии Великобритания также предлагала сделку по обмену, в рамках которой Британия поставит Киеву больше своих ракет Storm Shadow.

Ранее, 29 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине, Лондон оказывает поддержку Киеву, в том числе своими людьми и разведданными.

О планах правительства Великобритании выделить £245 млн (примерно $311 млн) в течение года на закупку и поставку артиллерийских боеприпасов для увеличения военных резервов украинской армии стало известно 24 февраля.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.