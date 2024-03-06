«Наши гаубицы намного точнее, и мы намного опытнее»

Продвижение российских войск на запад от освобожденной Авдеевки проходит при массированной поддержке авиации и артиллерии. А у противника всё более явно проявляется снарядный голод. Корреспонденты «Известий» побывали в расположении артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО), увидели работу самоходных минометов «Нона-СВК», гаубиц «Мста-С» и исследовали брошенные украинскими подразделениями огневые позиции.

Скорость и маневренность

В освобожденной Авдеевке в ожидании огневых задач беседуем с артиллеристами гвардейской отдельной горной мотострелковой бригады ЦВО у замаскированных самоходных минометов «Нона-СВК». Эти машины работают «с колес», скорость и мобильность позволяют им находиться на отдалении от огневых позиций. Это снижает угрозу от дронов-камикадзе, которые на фоне снарядного голода стали основным средством контрбатарейной борьбы у врага.

В одном из огородов между частными домами нам показывают бывшую огневую позицию украинского 60-мм миномета. Вокруг — множество упаковочных тубусов от боеприпасов производства США, Болгарии и других государств. Несмотря на многократно звучавшие из Киева заявления о том, что выпуск оружия и боеприпасов этого калибра налажен внутри страны, никто так и не нашел на огневых позициях ни одной украинской мины, только импортные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

До начала специальной военной операции 60-мм минометы использовались на Украине для нарушения Минских соглашений. В них калибры артиллерии, подлежавшей отведению от линии фронта под контролем ОБСЕ, были прописаны по советской номенклатуре, и минометы 60-мм там просто отсутствовали.

Соответственно, украинские власти и их иностранные поставщики начали насыщать войска этим оружием для его применения без формального нарушения зон демилитаризации. Причем до 2022 года наличие таких минометов в ВСУ и их поставки с Запада украинские СМИ и политики называли «выдумками российской пропаганды». Сегодня подобное уже никто не скрывает.

Пока мы осматриваем маркировки упаковок минометных боеприпасов, для наших артиллеристов приходит огневая задача, и по команде все быстро занимают места на самоходной «Ноне». Это уникальная по своей универсальности машина, совмещающая качества 120-мм миномета и полевой артиллерии за счет нарезного ствола и большой номенклатуры боеприпасов. Проще говоря, это и миномет, и гаубица, и пушка. И всё это на мобильном колесном шасси БТР — один из тех типов современной мобильной артиллерии переднего края, необходимость в которой показал начальный период СВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Из полевых модернизаций на машине заметны дополнительные экраны из промышленной транспортерной ленты, элемент «донбасского тюнинга», распространяющийся по ВС РФ в ходе СВО. Это хорошая дополнительная защита от осколков и пуль стрелкового оружия. А вся задняя часть машины прикрыта металлической сеткой против дронов-камикадзе, установленной на высоком трубном каркасе.

Машина выходит на огневую позицию, где быстро делает несколько выстрелов по плановой цели. Механик-водитель, пока проходит наведение, шутливо «подмигивает» журналистам передними люками, черными от дополнительной транспортерной ленты. В комментариях к видеозаписи зрители уже шутят, что «Нона» нарастила ресницы и кокетничает. Через пару минут машина срывается в обратную сторону, затормозив, только чтобы быстро подобрать офицера с буссолью.

— Работаем по плановым целям, поддерживаем наступление нашей пехоты, а также осуществляем пристрелку по целям, где возможен прорыв противника, — рассказывает офицер бригады с позывным Академик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

За Авдеевкой противник не может стабилизировать линию фронта, не имея достаточно подготовленных оборонительных рубежей. Поэтому по ходу продвижения наших войск вперед происходят и попытки врага контратаковать . В них он использует оставшиеся резервы западной бронетехники. Именно поэтому артиллеристы готовятся и к такому развитию событий.

Крупный калибр

Выдвигаемся на позиции тяжелой артиллерии, самоходных орудий «Мста-С» калибром 152 мм. С начала авдеевской кампании артиллеристы сделали уже несколько «перекатов» и снова обживаются на новых огневых позициях. Тяжелая артиллерия, естественно, стоит дальше от линии боевого соприкосновения, чем минометы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Один из офицеров-артиллеристов узнает места, которые видел в телевизионных новостях — там рассказывали о жизни мирных жителей в прифронтовых поселках. Он дает команду собрать продукты, и, когда появится время, сходить и проверить, нужна ли помощь, и как живут мирные жители — на случай, если они там остаются. Хотя позиции сменились недавно, машины уже замаскированы и почти незаметны, что непросто сделать с такими крупными установками, как «Мста-С». И, конечно, прикрыты сетками от дронов-камикадзе сразу в нескольких местах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Офицер-артиллерист Шмель рассказывает, что условия ведения боя в ходе СВО отличаются от тех, которым обучали ранее. В первую очередь установки теперь невозможно размещать крупными группами на открытой местности — ведь вместе с распространением беспилотников всех типов изменились и средства разведки, и поражения. Расчеты несут дополнительные дежурства по охране самоходок от угрозы с воздуха, используют и средства радиоэлектронной борьбы, и стрелковое оружие.

— Мы намного хитрее, намного более умелые. Я не думаю, что у противника преимущество в точности огня артиллерии. Наша артиллерия намного точнее, намного маневреннее, и мы намного опытнее их. За эти два года мы многому научились. Допустим, я начал СВО контрактником, командиром отделения вычислителей. Сейчас пошел на повышение, стал офицером. В артиллерии уже давно, 10 лет. Мы всегда совершенствуемся, всегда учимся, каждый день, всё лучше и лучше бить врага, — рассказывает Шмель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Самоходные гаубицы работают по одной, производят по несколько выстрелов и снова маскируются. А огонь передается на следующую машину. Хотя активность контрбатарейного огня и распространение радаров у противника снизились, меры предосторожности всё равно соблюдаются. Речь в первую очередь о безопасном интервале в три минуты от первого до последнего выстрела. Конечно, это возможно только при огне по плановым целям. Если же речь идет о непосредственной поддержке своих войск, то огонь ведется до выполнения поставленной задачи.