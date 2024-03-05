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Шольц указал на отсутствие напряженности между Парижем и Берлином

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Из-за слов президента Франции Эммануэля Макрона про войска на Украине напряженности между Парижем и Берлином не возникло, заявил 5 марта в интервью немецкому изданию Sächsische Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

Он отметил, что почти все в Европе и США разделяют позицию Германии по этому поводу.

«Мы с Эммануэлем Макроном — близкие друзья, и у нас очень хорошие отношения. Однако по этому вопросу у меня явно другое мнение, чем у президента Франции, и он это тоже знает. Но это не напряженность между Францией и Германией. Мою позицию разделяют почти все другие страны Европы, а также США», — пояснил канцлер.

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О возможности отправки западных войск на украинскую территорию Макрон заявил 26 февраля. Его слова не поддержали в Париже. Возможность отправки солдат западных государств также опровергли в США, Польше, Чехии, Словакии, Швеции, Великобритании, Германии, Литве, Канаде и других странах. Кроме того, об отсутствии таких планов заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предупредил о трагических последствиях в случае отправки военных НАТО на Украину. Он отметил, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территориях стран альянса.

Между тем издание Politico 28 февраля написало, что разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Киеву перерастают в открытую вражду. Германские чиновники негодуют, что, хотя Макрон и готов решительно говорить об Украине, он не предпринимает достаточных действий по сравнению с тем, что делает Шольц.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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