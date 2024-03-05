США и Иордания провели операцию по доставке гуманитарной помощи в Газу

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и Вооруженные силы Иордании провели совместную операцию по доставке гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Об этом 5 марта CENTCOM сообщило в соцсети X (бывш. Twitter)

«Центральное командование и Военно-воздушные силы Иордании провели совместную переброску гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа 5 марта <…> для оказания необходимой помощи гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта», — говорится в сообщении.

В частности, с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules на северную часть сектора Газа было сброшено 36,8 тыс. американских и иорданских продовольственных наборов

«Мы продолжаем планировать последующие миссии по доставке помощи», — добавили в CENTCOM.

О начале операций США по сбросу с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа 2 марта сообщил телеканал CNN. Помимо Соединенных Штатов сброс гуманитарной помощи с воздуха в анклаве уже осуществляют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иордания.

До этого, 1 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США рассматривают идею создания морского коридора через Кипр для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

20 февраля агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу правительства анклава сообщило, что сектору Газа грозит массовый голод, жертвами которого могут стать более 700 тыс. человек. Пресс-служба властей сектора Газа призвала снять израильскую блокаду и разрешить въезд 10 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью в течение следующих двух дней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.