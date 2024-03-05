В Польше упал третий за двое суток метеорологический зонд

Третий за двое суток метеорологический зонд упал на северо-востоке Польши. Об этом 5 марта сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Фрагмент метеозонда был найден сегодня в городе Кервик недалеко от Щитно в Варминско-Мазурском воеводстве. <...> Это третий подобный случай за последние 48 часов», — сообщается в материале.

При этом отмечается, что ни на одном из трех упавших на польской территории метеозондов не обнаружили никаких специальных устройств.

Ранее, 4 марта, газета Rzeczpospolita (RP) сообщала о падении метеозонда у села Варкалки Варминско-Мазурском воеводстве. Место приземления предмета охраняли полицейские. До этого подобный объект упал в тот же день у города Венгожево в том же воеводстве.

В конце декабря неопознанный воздушный объект со стороны Украины попал в воздушное пространство Польши, для его сопровождения были мобилизованы силы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Тогда же президент Польши Анджей Дуда провел экстренное совещание с военным руководством по поводу этого объекта.

На следующий день на земле пытались искать части ракеты, но обломков нигде не оказалось. В тот день источник сообщил «Известиям», что это могла быть украинская зенитная управляемая ракета от комплекса С-200 или С-300.